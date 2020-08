Mattino 5, Federica Panicucci svela la data ufficiale del suo ritorno in Tv

Gossip TV

Federica Panicucci torna al timone di Mattino 5 a partire dal 7 settembre 2020, su Canale 5, insieme al collega Francesco Vecchi.

Torna, dopo la pausa estiva, Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il programma riprende con il consueto format, dopo gli stravolgimenti dovuti allo scoppio della pandemia di Coronavirus, e la presentatrice annuncia il suo ritorno sul piccolo schermo.

Mattino 5, Federica Panicucci annuncia il suo ritorno nel programma

Federica Panicucci si prepara per torna al timone di Mattino 5, che debutta con la nuova edizione partire dal 7 settembre 2020 su Canale 5. Il programma di informazione e intrattenimento accompagnerà gli spettatori con la consueta striscia quotidiana e, al fianco della biondissima presentatrice, ci sarà Francesco Vecchi. Proprio lui, durante la pandemia di Covid-19, ereditò la conduzione del programma, con approfondimenti e interviste dedicate all’emergenza che ha coinvolto l’Italia e il mondo intero.

Federica, dopo lo stop forzato, è pronta a tornare sul piccolo schermo e condivide la bella notizia con i suoi fan di Instagram. Per assicurare a tutti la giusta dose di informazione, dovrebbe essere riconfermato il format bipartito. Da una parte la Panicucci si occuperà di attualità e gossip, mentre Vecchi continuerà sulla linea di reportage e inchieste.

Mattino 5 si contrapporrà a Ogni Mattina, il nuovo programma di Adriana Volpe in onda su Tv8, che al momento non sembra essere un competitor pericoloso. L’ex gieffina, infatti, incassa un basso numero di ascolti nonostante i siparietti super trash come l'attacco durissimo a Serena Enardu.

Scopri tutte le news su Mattino 5.