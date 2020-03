Masterchef Italia 9, Antonio Lorenzon è il vincitore: la sorprendente proposta di matrimonio al compagno Daniel

Gossip TV

Antonio vince la nona edizione di Masterchef Italia e propone al compagno di sposarlo in diretta Tv.

Si è conclusa ieri, giovedì 5 marzo 2020, la nona edizione di Masterchef Italia che ha eletto vincitore Antonio Lorenzon. L'aspirante chef ha dato il suo meglio davanti ai fornelli, convincendo i giudici Bruno Barbieri, Antonino Canavacciulo e Giorgio Locatelli. Antonio ha sfidato Marisa Maffeo, Maria Teresa Ceglia, Davide Tonetti, supportato anche dal popolo del web che ha apprezzato l'art director di Bassano del Grappa.

Masterchef Italia 9: vittoria con proposta di matrimonio per Antonio Lorenzon

La finale si è aperta con la sfida della Mystery Box, l'ultima di questa nona edizione. Nonostante i giudici abbiano apprezzato tutti i piatti, a primeggiare è stata Maria Teresa che ha ricevuto un vantaggio fondamentale: assegnare i piatti dell'Invention Test. Conclusa la prova, Davide è stato eliminato dopo aver ricevuto le parole di rimprovero di Bruno Barbieri che ha sottolineato la poca umiltà del concorrente. Il miglior piatto della seconda sfida è stato quello di Antonio, che ha ribaltato la classifica facendosi largo sul podio.

Infine, Maria Teresa, Marisa e Antonio si sono sfidati sulla prova menù, supportati da amici e parenti presenti in studio. A trionfare è stato Lorenzon che si è aggiudicato il trofeo di Masterchef Italia e ha sorpreso tutti con un'inaspettata proposta di matrimonio al compagno Daniel. "Quale migliore occasione per ringraziarvi tutti, per essermi stati vicino e per l’amicizia -ha commentato Antonio- Questo è un giorno importante per me, è una gloria che ho ricevuto e altrettanta gloria voglio trasmettere a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono. Voglio che questo momento sia speciale".

Così, Lorenzon ha donato al suo compagno un anello e il pubblico è andato in visibilio.