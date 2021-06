Mariano Catanzaro sbotta sui social e svela tutta la verità sul rapporto con Giovanni Ciacci: "Basta bugie"

Gossip TV

Mariano Catanzaro chiarisce sui social il rapporto che lo lega a Giovanni Ciacci.

Mariano Catanzaro è finito al centro del gossip per le dichiarazioni rilasciate su Giovanni Ciacci. Parole che sono state fraintese da molti e che hanno portato l'ex tronista di Uomini e Donne a intervenire sui social per raccontare la verità sul rapporto che lo lega al noto opinionista.

La verità di Mariano Catanzaro sul rapporto con Giovanni Ciacci

"Sono uscite delle foto mie con Giovanni che ci ritraggono insieme. Fatemi capire: io nell’intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, ma non che io sono omosessuale e che mi piacciono i gay" ha sbottato sui social Mariano smentendo la notizia che lo vorrebbe insieme a Giovanni Ciacci "Non ci sarebbe nulla di male, però perché la gente dice qualcosa che non è vero? Io sono eterosessuale, mi piace la donna. Perché dovete dire str***ate? Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti ad altri? Io non ho fatto nessun coming out".

E ancora: "Perché dobbiamo vivere in un mondo fatto di etichette? Se una persona ti fa star bene, a prescindere dall’orientamento sessuale che ha, ma perché non lo devi abbracciare? Ma perché dobbiamo vivere in un contesto di paura? Perché devo essere etichettato se abbraccio una persona del mio stesso sesso? Non dovete dire bugie. Io ho detto solo che è una persona carinissima e che tutto quello che mi fa star bene è amore".

Catanzaro ha continuato il suo sfogo chiarendo una volta per tutte il suo orientamento sessuale e il rapporto che lo lega a Ciacci: "L’amore ha mille sfaccettature. Il mio orientamento sessuale è ben definito, sono etero. [...] Con Giovanni c’è una bellissima amicizia, stiamo bene insieme e se ho voglia di abbracciarlo davanti a mille persone lo faccio. Se la gente giudica me ne sbatto. Tutto quel che fa star bene l’anima può essere definito amore, ma non sesso, non amore carnale".