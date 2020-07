Mariana Rodriguez: chi è, biografia, età, Grande Fratello Vip e Stefano De Martino

Gossip TV

Conosciamo meglio la bella modella e showgirl venezuelana Marian Rodriguez, che recentemente è stata paparazzata in barca con Stefano De Martino

Mariana Rodriguez è nota al pubblico italiano per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip e Pechino Express. Conosciamo meglio la bellissima venezuelana, che si vocifera abbia rubato il cuore di Stefano De Martino.

Chi è Mariana Rodriguez? Vita privata, carriera e il flirt con Stefano De Martino

Mariana Rodriguez è nata a Caracas il 5 marzo 1991, sotto il segno dei Pesci. La sua bellezza mozzafiato, racchiusa in 174 cm di altezza e curve perfette, le hanno permesso di farsi strada nel mondo della moda. Mariana, infatti, decide di lasciare la sua famiglia e il Venezuela e cercare fortuna in Italia, lavorando inizialmente tra Milano e Roma.

Nel 2012, la Rodriguez partecipa alle selezioni delle Veline, senza riuscire ad accedere alle fasi finali, ma facendosi notare al grande pubblico. Nel 2014, Neri Parenti la vuole nel cast di Ma tu di che segno 6? mentre lo stesso anno, con Romina Giammelli, prende parte alla terza edizione di Pechino Express, il programma condotto da Costantino Della Gherardesca. L’anno successivo, Mariana partecipa al talent show di Carlo Conti, Si può fare!

Nel 2016, la Rodriguez è nel cast della prima edizione del Grande Fratello Vip, allora condotto da Ilary Blasi. Nella casa di Cinecittà, Mariana ha un rapporto complicato con Valeria Marini ed è stata oggetto di diverse polemiche. Grazie alla grande visibilità ottenuta dal reality show, Mariana approda al fianco di Piero Chiambretti nel programma Matrix Chiambretti. Nel 2017, invece, Mariana torna in Venezuela come inviata speciale per Le Iene, testimoniando la crisi economica che sta mettendo in ginocchio la sua amatissima patria. Lo stesso anno, la showgirl prende parte al film Addio fottuti musi verdi, diretto da Francesco Capaldo.

Mariana è piuttosto riservata sulla sua vita privata. Di lei sappiamo che la madre proviene da un mondo agrestre, mentre il padre è un poliziotto, e ha un fratello e una sorella ai quali è molto legati. L’adolescenza della modella è segnata da un episodio di violenza, impossibile da dimenticare. Tra i flirt non confermati e attribuiti alla Rodriguez ci sono quelli con il cantante Clementino e con Stefano Bettarini, con il quale ha condiviso l’esperienza nel Gf Vip. Recentemente, dopo l’addio al fidanzato Simone Susinna, Mariana è stata paparazzata in barca con Stefano De Martino, e si vocifera che tra i due ci sia del tenero.