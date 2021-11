Maria De Filippi svela: "Mi dissero di non fare C’è Posta per Te"

Gossip TV

Retroscena della lunga e fortunata conduttrice svelato nella puntata di Amici.

Nel daytime di Amici 21 di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, Maria De Filippi si è lasciata andare a cuore aperto e ha raccontato alcuni retroscena inediti della sua lunga e fortunata carriera televisiva. Il cantante LDA ha confidato alla conduttrice di avere sempre timore di sbagliare e le ha chiesto se anche per lei fosse ancora così, se avesse ancora paura dopo tanti anni.

Maria ha quindi raccontato di un suo programma che si rivelò un flop:

"Una volta ho fatto un programma in cui credevo molto. Venne anticipata la messa in onda di tre mesi, quindi il tempo di lavorarci era poco. Io sono andata in onda lo stesso perché ci dovevo andare. Il giorno dopo il risultato fu devastante, il programma andò malissimo. Era un periodo in cui io uscivo da programmi andati bene e mi misuravo per la prima volta su un altro terreno. Ti assicuro che quella mattina quando uscirono i dati felice non ero" ha dichiarato la regina di Mediaset. Il nome del programma non è stato menzionato ma probabile si posa trattare di 'Colpo di scena' andato in onda nel 1999 su Canale 5.

La De Filippi ha condiviso anche il momento in cui ideò C'è Posta per te, il people show di Canale 5, diventato un granitico successo della rete.

“A un certo punto pensai a C’è Posta. Partii per Milano per raccontare questo programma e lo raccontai a due persone. Mi dissero in assoluta buona fede ‘Tu questo programma non sei in grado di farlo’. Ero a tal punto insicura dopo quello che era successo che tornai in aereo, mi fermai in aeroporto a Fiumicino seduta su una panchina per un’ora, con l’occhio sbarrato, decidendo di non fare C’è Posta”. Dopo qualche giorno Maria decise di fare una prova e alla fine il programma andò in onda. Nonostante i timori e le incertezze sul format, la conduttrice vince la scommessa e ha quindi esortato il giovane cantante a non demordere e continuare a seguire i proprio obiettivi.