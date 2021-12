Maria De Filippi soffia il primato ad Alfonso Signorini: è Amici il programma più amato dai social

Gossip TV

Amici apre la classifica dei programmi tv più commentati dal popolo del web, Alfonso Signorini si accontenta del secondo posto con il Gf Vip.

Si conclude un altro anno ed è tempo di tirare le somme. Da quando i social sono entrati a gamba tesa nella nostra quotidianità, l’interesse che gli utenti dimostrano verso i programmi televisivi non fa che aumentare il lustro delle trasmissioni. Nel 2021 è stato Amici il programma più amato e commentato su Twitter, Facebook e Instagram e va a Maria De Filippi l’onore del primo posto in classifica.

Amici di Maria De Filippi batte il Grande Fratello Vip

Chi ha detto che gli unici dati sensibili siano dati dallo share? I programmi televisivi sono, ormai da diversi anni, argomento preferito del popolo del web che commenta le puntate con amici, perfetti sconosciuti e, perché no, eterni rivali. Twitter, Instagram e Facebook riportano un quadro ben preciso delle trasmissioni più amate o che, semplicemente, hanno fatto discutere di più creando veri e propri fandom. Secondo quanto riportato da TvBlog, nel 2021 è stato Amici ad accaparrarsi la prima posizione della classifica dei programmi più commentati sui social. Maria De Filippi ha totalizzato più di 152 milioni di interazioni, seguita a ruota dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che si accontenta del secondo posto con quasi 105 milioni di commenti.

Mediaset di nuovo mandando l'inutile capodanno della Panicucci quando poteva mandare quelli di Amici ubriachi a mezzanotte#Amici21 — Fed🌸 (@Missunderstress) December 22, 2021

A sorpresa, al terzo posto della classifica troviamo Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, che ha incuriosito 45 milioni di fan. Parlando invece degli show fruibili sulle piattaforme streaming online, abbiamo al primo posto l’iconica Chiara Ferragni con la serie Amazon Prime Video, The Ferragnez, che in poco più di un mese ha letteralmente fatto esplodere il web. Insomma, Maria De Filippi e Chiara Ferragni hanno fatto centro, e chissà che un giorno non le vedremo insieme in un programma televisivo, per la gioia di tutti i loro fan.