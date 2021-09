Maria De Filippi rivela: ''Ecco come è nato Amici''

Gossip TV

Maria De Filippi racconta come è nata l’idea di Amici, il talent show di Canale5.

Amici è decisamente un esperimento per riuscito, tanto che poche settimane fa ha debuttato su Canale5 con la ventunesima edizione e gli ascolti stanno già premiando il format di Maria De Filippi. La presentatrice ha deciso di rivelare un retroscena sul programma, raccontando come è nata l’idea di quello che nel 2001 chiamò Saranno Famosi.

Amici, Maria De Filippi rivela come è nato il programma

Ogni anno, Amici sforna talenti nel mondo della danza e del canto grazie ad un percorso intenso nella scuola e poi al Serale. Tra polemiche, scontri, momenti toccanti e dimostrazione di impegno costante, il talent show di Maria De Filippi rimane uno dei programmi preferiti della rete ammiraglia, tanto che è giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione e gli ascolti non accennano a calare neppure un po’. Era il lontano 2001 quando andò in onda la prima edizione di quello che, inizialmente, fu presentato ai telespettatori come Saranno Famosi.

Il regolamento iniziale del programma ha subito diverse variazione, è sparita la recitazione mentre sono fioccati i banchi di danza latino-americana. Tanti professori hanno detto addio al programma, così come altrettanti volti noti del panorama internazionale hanno deciso di prendere parte al cast come coach del serale. Quello che pochi sanno, tuttavia, è che prima di diventare un talent show, Amici era un talk show condotto dalla De Filippi al debutto degli anni Novanta.

“Lessi che l’amicizia era il primo valore tra i giovani. Così con Maurizio pensammo che si poteva fare un programma sui giovani. All’epoca io lavoravo per te che facevi comunicazione per la Fiat. La Fiat doveva lanciare mi sembra, magari adesso mi sbaglio, una Vespa o una macchina. A un certo punto arrivarono queste ricerche di marketing sui ragazzi e lì nacque l’idea di Amici. Mio padre chiamava e chiamava le puntate “siparietti”. Disse che il primo siparietto gli era piaciuto”, questo il racconto che Maria ha fatto ai microfoni di Radio R101, proprio al marito Maurizio Costanzo.

