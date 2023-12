Maria De Filippi compie gli anni, gli auguri in diretta di Fiorello a Viva Rai2!

Gossip TV

La conduttrice di Canale5 Maria De Filippi compie oggi gli anni: ecco gli auguri in diretta di Fiorello a Viva Rai2!

Oggi, 5 dicembre, è il compleanno di Maria De Filippi e per l'occasione anche Fiorello, dal suo talk show mattutino di Viva Rai2! ha pensato di rivolgerle un divertente buon compleanno.

Maria De Filippi compie gli anni: gli auguri di Fiorello da Viva Rai2!

Ovviamente, come spesso accade, il conduttore e showman ha deciso di contattare personalmente la conduttrice di Canale5 e le ha telefonato in diretta dalla trasmissione mattutina:

"Oggi è il compleanno di Maria De Filippi, voglio provare a chiamarla a sorpresa, ci provo più tardi."

Nonostante fosse ancora molto presto, Fiorello ha trovato Maria De Filippi già sveglia e le ha rivolto i suoi auguri di buon compleanno, mentre la conduttrice ha chiesto informazioni sugli allievi di Amici, uno dei programmi Mediaset più amati e seguiti, che ballano nel programma mattutino di FIorello: "Si comportano bene?" ha chiesto De Filippi e il conduttore ha garantito che sono ineccepibili. Infine, ha chiuso la telefonata augurandole di trascorrere un buon compleanno:

"Buon compleanno, Maria. Ti voglio bene!"

Non solo a Viva Rai2!, ma anche al prossimo Festival di Sanremo ci saranno diversi ex allievi del programma condotto da Maria De Filippi, come la cantante Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso e i The Kolors.