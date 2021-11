Mare Fuori, Intervista esclusiva a Valentina Romani: "Amo la fragilità e il coraggio di Naditza"

Gossip TV

Valentina Romani, la giovane interprete di Naditza in Mare Fuori, si racconta ai microfoni di Comingsoon.it

Solare, dolce e talentuosa. Valentina Romani è uno dei volti più amati della fiction italiana e tra le giovani stelle del panorama cinematografico italiano. Reduce da La porta rossa e Carla, il film dedicato a Carla Fracci già uscito nelle sale ma che andrà in onda il prossimo dicembre su Rai1, Valentina è tra le protagoniste della seconda stagione di Mare Fuori dove interpreta Naditza, una rom ribelle cresciuta a Napoli. Il suo è un personaggio molto complesso, ricco di sfaccettature che, però, sin dall'inizio è riuscito a conquistare milioni di telespettatori sia per la sua sensibilità e leggerezza, sia per la sua storia d'amore con Filippo (interpretato da Nicolas Maupas).

In attesa di rivederla stasera nei panni della coraggiosa Naditza, conosciamo meglio Valentina Romani: dalla sua passione per la recitazione all'arrivo sul set di Mare Fuori, la fortunata fiction di Rai 2 attualmente in onda con la seconda stagione. Ecco cosa ha raccontato a noi di Comingsoon.it.

Un grande talento e una carriera promettente, iniziata a teatro e continuata sul piccolo e grande schermo. C'è un personaggio a cui sei particolarmente legata?

Io prediligo la bellezza. Se un progetto è bello e il personaggio è giusto alla fine sposi ciò che per te è vincente e quindi la vita del personaggio stesso. Il modo in cui lo racconti, che poi sia su un palcoscenico o dietro la macchina da presa, in un certo senso passa in secondo piano. Ogni ruolo mi ha lasciato qualcosa. I personaggi a cui dai vita scavano dentro di te senza che tu te ne renda conto. Sono molto legata a Blu di Un bacio, il film di Ivan Cotroneo, ma anche a Vanessa de La porta rossa. È troppo presto per dire lo stesso di Naditza, anche se ogni giorno cerco di avere il suo coraggio.

Sei stata e sei tutt'ora tra le protagoniste di Mare Fuori. Quale pensi sia la chiave del successo di questa serie?

Mare fuori racconta una situazione a sfondo criminale di alcuni ragazzi che stanno cercando di reinserirsi nella società al meglio delle loro possibilità. È un prodotto che abbraccia tanti generi e incontra tante persone. È uno specchio per un giovane ed è malinconico per un adulto. Uno dei punti di forza della serie è sicuramente il gruppo, l’unione tra i ragazzi emerge tantissimo. È un progetto davvero valido, gli attori sono tutti straordinari.

In Mare Fuori interpreti Naditza. Una giovane rom ribelle, coraggiosa ma anche molto fragile. Cosa hanno in comune Valentina e Naditza?

Io vorrei tanto avere il coraggio di Naditza. Non mi reputo una persona coraggiosa però come lei sono istintiva. Tendo a considerare razionalmente le conseguenze di una scelta, ma poi alla fine mi butto. La fragilità di Naditza è anche la sua forza, la sua determinazione nel voler cambiare vita. La prima evasione di Natidza, infatti, non è quella dal carcere, ma dalla sua famiglia. Lei fa ciò che sente e che vuole ed è una chiave di lettura molto interessante. Nella vita non è detto che ciò che vogliamo sia quello che è giusto per noi. E questo è un insegnamento che mi ha dato lei.

Puoi anticiparci qualcosa sull'evoluzione del tuo personaggio?

In questa seconda stagione verranno fuori alcuni lati del carattere di Naditza in maniera sempre più forte. Ci sono delle scene in cui lei sarà costretta a tirar fuori la grinta e la forza per andare avanti. Si troverà a fare i conti in modo più diretto con la sofferenza, ma la sua vera indole rimarrà inalterata.

Hai ottenuto grandi soddisfazioni anche dal punto di vista cinematografico. Dopo Un bacio, sei tornata al cinema con Carla, il nuovo film dedicato alla vita di Carla Fracci che andrà in onda a dicembre su Rai1. Che esperienza è stata?

Bellissima ed emozionante perché ho fatto danza classica per quasi 13 anni. Ho avuto l’opportunità di far parte del racconto della vita di una donna che ha fatto la storia. Carla Fracci era il mio idolo. È stato bello lavorare con Alessandra Mastronardi, che è un’artista completa e assolutamente professionale. Ho imparato tantissimo da lei, è magnetica e sono stata contenta di aver avuto la possibilità di lavorarci insieme.