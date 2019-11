Marco Columbro vs. Barbara d’Urso: si scoprono i retroscena dello scontro

Gossip TV

L’ex conduttore di Paperissima ha messo in luce i motivi della discussione con la presentatrice napoletana.

Da stasera, Marco Columbro tornerà in tv alla guida di un programma televisivo su Sky: GreenBiz. Lontano dal piccolo schermo da diverso tempo, il conduttore si è dedicato all’hotellerie 2.0 in Toscana, ed è voluto tornare in tv a presentare una trasmissione che parlerà dei protagonisti dell’industria ecosostenibile italiana. L’uomo, di recente, ha raccontato in un’intervista al 'Corriere della Sera' la sua nuova vita e gli attriti avuti di recente con Barbara d’Urso.

Le dichiarazioni di Marco Columbro

Qualche settimana fa, Marco Columbro è stato ospite a Live – non è la d’Urso dove l’invitato e la padrona di casa si sono scambiati diversi botta e risposta. Nel salotto di Barbara d’Urso, Columbro si è innervosito dichiarando di non essere stato invitato per parlare della sua vita privata, ma del suo percorso professionale come albergatore.

Durante l’intervista, il conduttore ha raccontato: “Al mio agente era stato detto che mi invitavano per parlare di quello che faccio nella vita oggi. Mentre vado, mi chiama la mia fidanzata e mi dice che avevano anticipato un servizio intitolato ‘ecco i vip che non arrivano a fine mese’ e avevano messo anche la mia foto”. Poi ha continuato: “Arrivo in camerino, ne discuto con un’autrice e il mio agente e l’autrice assicura che parleremo solo della mia attività di albergatore. Quello che è successo l’avete visto in onda. Barbara mi ha anche detto che l’ha fatto per aiutarmi. Ma come aiuto mi è sembrato maldestro”.

Marco Columbro, questa sera, ritorna a presentare un programma televisivo, GreenBiz, sul canale 821 su Sky alle 20.45, questa volta in chiave diversa e più consapevole, da addetto al settore: “Sono felice perché i temi dell’economia ‘verde’ mi hanno sempre interessato. Anche l’albergo che ho in Toscana, in Val d’Orcia, l’ho fatto seguendo principi come la bioarchitettura, l’acqua dei pozzi depurata a osmosi inversa, cucina del territorio…” ha affermato il presentatore. Per quanto riguarda la sua assenza televisiva, invece, ha ammesso: “Era il mio agente a bussare porte, o meglio, una porta sola: quella di Mediaset, dove sono sempre stato. E quando ho visto che non c’era più attenzione ho detto ‘festa finita’. Mi sono dedicato alla locanda”.