Marco Carta, parla il padre della donna arrestata per furto: "Mia figlia si è presa la responsabilità per salvarlo"

Marco Carta è protagonista di uno dei recenti fatti di cronaca che hanno spiazzato l'opinione pubblica. Il cantante, infatti, è stato arrestato dalla polizia per aver rubato sei magliette, dal valore complessivo di 1200 euro, sottratte illegalmente alla Rinascente di Milano.

Le testimonianze di uno degli addetti alla sicurezza e di uno dei commessi sembravano averlo inchiodato. Tuttavia, il fermo non è stato convalidato e Carta è stato rinviato a giudizio per furto aggravato. Il processo dell'ex vincitore di Amici si terrà a settembre ma la stessa sorte non è toccata alla donna che è stata arrestata con lui. Si tratta di Fabiana Muscas, impiegata presso l'ospedale di Cagliari, che è stata accusata di aver rubato fisicamente le magliette e per la quale è stato convalidato il fermo.

Mentre Marco, , dopo un breve soggiorno a Mykonos, ha raccontato la sua versione dei fatti a Live -Non è la D'Urso, in onda ieri, mercoledì 5 giugno 2019, confermando di essere completamente estraneo ai fatti, in difesa di Fabiana si è esposto suo padre. L'uomo, infatti, ha deciso di rilasciare un'intervista a 'L'Unione Sarda': “Mia figlia si è presa la responsabilità per salvare lui. Fabiana è riservata e onesta – ha dichiarato – Abita con noi, è in ferie e non è ancora rientrata. Per quel che sapevamo doveva andare a Roma a incontrare alcuni amici, è partita venerdì. Doveva restare lì una settimana. Forse ha raggiunto Carta. Non sapevamo nulla. È sua amica da anni, oltre a essere sua fan. Frequenta la sua casa, le sorelle. Non so come si siano conosciuti".

Secondo la versione del padre della Muscas, dunque, sua figlia si sarebbe addossata tutta la colpa del reato per salvaguardare Carta.