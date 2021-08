Mara Venier si vendica di Simona Ventura e diventa virale!

Gossip TV

Simona Ventura fa una gaffe sul compleanno di Luca Argentero e Mara Venir ne approfitta per lanciare una stilettata alla collega.

Mara Venier perdona ma non dimentica e questa volta è toccato a Simona Ventura incassare il colpo basso della presentatrice. Replicando alla gaffe commessa dalla collega a proposito del compleanno (presunto) di Luca Argentero, la Venier ha lanciato una stilettata in piena regola a Simona, rea di aver parlato molto male dei suoi programmi. Ecco cosa è successo nel dettagli tra le due presentatrici.

Mara Venier si vendica di Simona Ventura

Negli ultimi giorni, Simona Ventura ha riservato parole al vetriolo a Mara Venier e Barbara d’Urso, confessando di preferire la compagnia di una bella e golosa pizza al loro intrattenimento tv. Un colpo basso quello della Ventura, che sembrava essere passato inosservato o volutamente trascurato dalle dirette interessate. Poche ore fa, invece, la Venier ha ottenuto la sua vendetta, sorprendendo il popolo del web. Quando Luca Argentero ha scritto sui social le sue criptiche congratulazioni agli atleti italiani per aver guadagnato ben 40 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, la Ventura ha immaginato che la cifra si riferisse all’età dell’attore e si è prodigata per fargli gli auguri di compleanno via social.

#Mara che non perde occasione per lanciare una frecciatina a Simona Ventura pic.twitter.com/8erwWYyK0X — Agostino Cannella Campioni d'Europa 🏆🇮🇹 (@AgoCannella) August 8, 2021

Luca ha replicato divertito, spiegando il malinteso e la Ventura l’ha presa con ironia, dichiarando: “Dai ti ho tolto 3 anni, magari lo facessero a me Luca”. Lo scambio di battute ha fatto scoppiare il Web, che ha trovato molto divertente la gaffe della presentatrice. A creare un vero e proprio polverone, tuttavia, è stato il commento di Mara Venier che, facendo riferimento proprio alla famosa intervista della Ventura, ha commentato: “Non avrà digerito la pizza”. Applausi virtuali per Zia Mara che si riconferma la regina incontrastata del Web!