Mara Venier lascia per sempre la Tv: l’annuncio

Mara Venier ha deciso di chiudere il cerchio, lasciando per sempre il mondo del piccolo schermo. La presentatrice di Domenica In, infatti, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi ufficialmente dalla televisione, una volta conclusa questa stagione in Rai.

Mara Venir annuncia il ritiro ufficiale dalla Tv

Mara Venier è una garanzia e, nonostante gli alti e bassi che la sua carriera ha subito negli anni, ha dimostrato una tenacia unica che l’ha portata nuovamente nel salotto di Domenica In, dopo l’esperienza in casa Mediaset. Ultimamente, tuttavia, la Venier ha iniziato a pensare al futuro e ha preso una decisione assolutamente inaspettata, ovvero quella di lasciare per sempre il mondo del piccolo schermo. A rivelarlo è la presentatrice, intervistata dal settimanale Oggi, che ha ammesso di volersi ritirare dopo la conclusione della corrente stagione in Rai.

“Basta, non mi vedrete più in tv! Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… Anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me. Sono spaventata. Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia. Avrò spesso come ospite Don Mazzi che adoro, e dall’alto dei suoi 91 anni ci farà riflettere con la sua visione ampia, solida e di buon senso”, queste le dichiarazioni della Venier.

