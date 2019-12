Lutto in casa Carrisi: è scomparsa Jolanda, la madre di Al Bano. Romina Power assente ai funerali della donna

Gossip TV

Il cordoglio di Romina Power per la scomparsa di Jolanda, la madre del cantante pugliese.

Ieri pomeriggio, 10 dicembre 2019, si è spenta la signora Jolanda, madre di Albano Carrisi, nella sua casa di Cellino San Marco. Scomparsa all’età di 96 anni, la notizia ha sconvolto molti telespettatori poiché, la signora è stata protagonista di diverse interviste e servizi televisivi. Tanti sono stati i personaggi della televisione che hanno espresso l’enorme cordoglio nei confronti del cantante pugliese. Romina Power, ex moglie di Al Bano, in un lungo post divulgato sui social, ha sottolineato il dolore per la scomparsa della donna, comunicando la sua assenza al funerale.

Il post di Romina Power e le parole spese per l’ex marito

Nel lungo post che la cantante statunitense ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha espresso il dolore per la scomparsa di Jolanda, donna alla quale era molto legata, e delle parole di stima nei confronti di Albano, con il quale nell’ultimo periodo ha riallacciato i rapporti sia umani che professionali. “Avevo programmato di passare il compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1° gennaio. Ma il suo funerale oggi, no” ha dichiarato la Power, spiegando anche l’assenza al funerale della sua ex suocera “Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare”. La donna ha aggiunto “Conoscendo quanto i mezzi di comunicazione siano, in altre occasioni, andati oltre i limiti del rispetto umano e fuori controllo, devo confessare che ne sono rimasta alquanto traumatizzata. E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo”. Poi Romina ha concluso: “Ciò non significa che io la ami di meno, essendo lei una delle persone che ho amato di più nella mia vita! […] Mi unisco comunque spiritualmente agli abitanti di Cellino, alla famiglia, ai miei figli e soprattutto ad Albano che è stato un figlio amorevole ed esemplare. E passerò comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinché abbia una favorevole reincarnazione”.

Nelle ultime ore anche Loredana Lecciso, ex storica di Albano, la quale ancora non si era esposta sui social, oggi ha dato un ultimo saluto a Jolanda con una foto pubblicata su Instagram: “Nonna Speciale”.