Luciana Littizzetto risponde a Wanda Nara in diretta leggendo un messaggio

Gossip TV

Querelata da Wanda Nara per le sue battute su di lei nella puntata precedente di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha affrontato la questione leggendo una sua risposta.

La rete in questa settimana non ha smesso di discutere (e di schierarsi) sulla querelle tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara, scoppiata quando la settimana scorsa a Che tempo che fa la prima ha preso in giro la seconda per alcune foto postate su internet, tra cui una che ritraeva la Nara nuda stesa su cavallo. Diritto di satira? Provocazione che ha sfociato nel sessismo? Mentre anche Selvaggia Lucarelli si dichiarava sui social perplessa da argini secondo lei superati da Luciana, quest'ultima nella puntata di ieri di Che tempo che fa ha risposto leggendo un messaggio, non a braccio. Ve lo riportiamo. Leggi anche Wanda Nara annuncia azioni legali contro Luciana Littizzetto per le sue battute volgari

Luciana Littizzetto, il suo messaggio di risposta a Wanda Nara sulle battute criticate

Ecco il messaggio che Luciana Littizzetto ha letto durante l'ultima puntata di Che tempo che fa, in risposta a Wanda Nara ma anche a difesa del proprio modo di fare battute e di concepire l'autoironia.

Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, che si fanno prendere in giro, perché questa è la vera uguaglianza. Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma il sessismo è un'altra cosa. Il sessismo è l'odio nei confronti delle donne, è la violenza di genere, è la discriminazione sul lavoro, è pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini, è la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere. Il sessismo è non solo impedire a una donna di farsi una foto nuda su un cavallo, ma impedirle anche solo di parlare. Se una donna fa una battuta discutibile su un'immagine discutibile di un'altra donna, fa sessismo? No, perché c'è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare. Ad ogni azione una reazione. Punto. Quindi è solo un fenomeno della fisica e in questo caso del fisico. Ma siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi, la D'Urso, la Hunziker, la Ferragni, Filippa, sia santificata Belen e le Rodriguez tutte, perché sono donne ma donne che sanno ridere, perché ridere è una salvezza, è una delle poche cose che in questi tempi così duri ci ha salvato.

La risposta non ha comunque convinto la citata Selvaggia Lucarelli, che ha commentato su Twitter: "A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, altro che “puoi parlarne come ti pare”. E questo al di là della questione Wanda Nara."