Luca Onestini sbotta: ''Gossip falso, sto male. Ivana mi ha lasciato con un messaggio''

Gossip TV

Luca Onestini smentisce il flirt con l’ex di Paolo Brosio, e rivela un dettaglio inedito sulla rottura con Ivana Mrazova.

Dopo essere stati pizzicato in compagnia di Marialaura De Vitis, ex fiamma di Paolo Brosio, a pochi giorni dalla rottura con la storica fidanzata Ivana Mrazova, Luca Onestini vuota il sacco e spiega come stanno realmente le cose, svelando anche un dettaglio sulla separazione dall'ex gieffina.

Luca Onestini lancia una frecciatina a Ivana Mrazova

L’annuncio della fine della storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova ha scioccato il popolo del web. La coppia, infatti, ha vissuto comuni momenti di alti e bassi ma si è sempre risollevata più forte di prima, e nessuno avrebbe potuto prendere una rottura in vista. Luca ha annunciato la decisione presa su Instagram, con un post che lo ritrae in compagnia di Ivana, per poi venire paparazzato a cena con Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio. Sembra che Ivana non abbia preso bene né l’annuncio di Luca, che ha parzialmente smentito dichiarando di non aver ricevuto chissà quale grande comprensione da parte della sua dolce metà, né tantomeno le foto del suo ex in compagnia della De Vitis. Messo alle strette dal gossip sempre più incalzante, Onestini ha chiarito la situazione, smentendo ogni possibile coinvolgimento tra lui e Marialaura.

“Io vengo da un periodo molto complicato, di grande sofferenza. Sto male adesso, sono stato male ieri, starò male nei prossimi mesi. Una storia lunga ovviamente ti rimane dentro e quando si chiude non è mai facile. Cerco di distrarmi, divertirmi, stare in mezzo alla gente ma non è facile. A maggior ragione avere questa mancanza di rispetto, di attaccare e inventarsi tutte queste storie vuol dire che non hai un’anima. Leggo notizie che mi associano ad altre donne. Io sono stato lasciato su whatsapp dopo quattro anni e come se non bastasse devo anche essere dipinto come un pu***niere? Devo anche essere dipinto come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto. Ma stiamo scherzando? Siamo arrivati al livello che se si siede una ragazza dalla parte opposta del tavolo io mi sento a disagio, mi devo alzare e andar via altrimenti il giorno dopo si inventano storie che io sono andato con questa?”, ha sbottato Luca nelle sue Ig Stories, rivelando anche un retroscena spinoso su Ivana, che lo avrebbe lasciato senza tante cerimonie per messaggio.

A proposito dell’ex di Brosio, invece, Luca ha voluto specificare: “È una ragazza con la quale non ho neanche parlato. È arrivata al mio tavolo perché si cenava in questo locale dove io vado sempre. È venuta accompagnata da un altro uomo, si è seduta in mezzo a sei persone, non era neanche vicino a me”. Cosa ne pensate?