Luca Onestini a cena con l’ex di Paolo Brosio: la reazione di Ivana Mrazova

Gossip TV

Luca Onestini, dopo la fine della lunga relazione con Ivana Mrazova, è stato pizzicato in compagnia di Marialaura De Vitis, ex fiamma di Paolo Brosio.

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è finita e sembra che la bella modella non sia in vena di perdonare l’ultimo gossip che riguarda l’ex gieffino. Luca, infatti, è stato pizzicato in compagnia di Marialaura De Vitis, ex fiamma di Paolo Brosio, e Ivana ne approfitta per lanciare una frecciatina velenosa ma di classe.

Ivana Mrazova furiosa: Luca a cena con l’ex di Brosio

Dopo aver superato insieme tanti ostacoli, diventando una delle coppie più stabili degli ultimi anni, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. L’ex gieffino ha ufficializzato la rottura con un post su Instagram, spiegando cosa è successo senza rivelare troppi dettagli personali. Peccato che Ivana non si sia mostrata del tutto d’accordo con l’Onestini, sottolineando come non vi sia stata tutta questa comprensione reciproca tanto elogiata dal suo ex fidanzato. Come se non bastasse, nelle ultime ore, Alessandro Rosica ha fatto sapere che Luca si sarebbe presentato ad una cena con Marialaura De Vitis, ex fiamma di Paolo Brosio che è stata protagonista di diverse puntate dei programmi della D’Urso grazie a questo flirt.

Sebbene i due non fossero soli a questa cena, alcuni scatti hanno immortalato una certa complicità mentre Luca e Marialaura erano intenti a far tintinnare i calici per un brindisi. Il gesto di Luca non è piaciuto a Ivana che, senza fare nomi e con la sua solita eleganza, non ha saputo trattenersi dal lanciare una belle stoccata al suo ex fidanzato. “Sto bevendo un bicchiere di vino che mi sembra un po’ scaduto”, ha scritto la Mrazova su Instagram, immortalandosi in una foto simile a quella che vede Luca e Marialaura insieme. Chissà se, dopo quanto accaduto, la bella ex gieffina deciderà di rompere il silenzio e parlare apertamente della separazione da Onestini, con il quale ha fatto coppia fissa per circa quattro anni.