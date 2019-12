Luca Argentero in attesa del primo figlio da Cristina Marino: “Io e te diventiamo tre”

Gossip TV

L'attore torinese ha annunciato l'arrivo del suo primo figlio sui social.

Cicogna in arrivo per Luca Argentero e Cristina Marino! Gli attori, poche ore fa, hanno reso noto l’arrivo del loro primo figlio. La notizia è stata annunciata su entrambi i profili Instagram dei futuri genitori, con una foto in bianco e nero, mentre si stringono forte la mano e si guardano negli occhi, pieni d’amore.

L’annuncio di Luca Argentero per l’arrivo del primo bebè

Lo stetoscopio sulla pancia di lei e nelle orecchie di lui rappresenta l’ironia e la felicità nella foto della coppia che attende impaziente l’arrivo del primo figlio. Luca Argentero, 41 anni, e Cristina Marino, 28 anni, hanno annunciato più volte la volontà di avere un bambino e pare che il loro sogno si stia avverando. La coppia, estremamente riservata, ha deciso di fare uno strappo alla regola e condividere la gioia con i loro follower su Instagram. Argentero ha affermato, non molto tempo fa, che aveva un solo sogno da realizzare, quello di diventare padre. Un desiderio che ha deciso di condividere con Cristina, la sua compagna da circa tre anni. La foto ha una didascalia: “Io e te diventiamo tre” alla quale l’attore ha aggiunto l'emoji di un biberon ed un cuore rosso, simboli che esprimono la straordinaria gioia che i due stanno vivendo. Non si nota ancora il pancione, quindi si può immaginare che la Marino sia solo all’inizio della gravidanza, magari ha aspettato proprio di far trascorrere i canonici tre mesi prima di dare l’annuncio. Luca e Cristina trascorreranno sicuramente un Natale speciale, diverso dai precedenti, festeggiando l’inizio del nuovo anno in tre. La coppia è molto innamorata e dalle diverse foto si percepisce molta affinità e complicità. I due si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi nel 2015, ma la loro relazione è iniziata successivamente. Argentero aveva già chiuso la precedente relazione con l’ex moglie Myriam Catania, la quale ha intrapreso un nuovo percorso di vita ed è diventata mamma.

Una coppia amatissima dal pubblico del piccolo e del grande schermo, dal popolo del web e dai loro colleghi ed amici del mondo dello spettacolo. La foto pubblicata sui social è stata arricchita e commentata da tantissimi messaggi di auguri e congratulazioni da parte di VIP come Laura Chiatti e Marco Bocci, Nicolas Vaporidis, Raz Degan, Salvatore Esposito, Cristina Chiabotto, Giorgio Pasotti, Stefano Accorsi, Alessandro Cattelan e tantissimi altri.