Luca Argentero e la foto con Can Yaman e Raul Bova che ha mandato in delirio le fan

Luca Argentero ha condiviso su Instagram una foto in cui è insieme a Raoul Bova e Can Yaman. Il post è diventato virale e già si parla di Bova come possibile membro del cast di Sandokan.

Luca Argentero ha avuto la splendida idea di deliziare le sue ammiratrici postando su Instagram una foto insieme ad altri due super-belli: Can Yaman e Raoul Bova. Nell'immagine sono tutti sorridenti, sembrano trovarsi su una terrazza e nella didascalia si legge: "C'erano un torinese, un romano e un turco-romano…".

La foto del magnifico trio sembra mettere a tacere le voci che volevano Luca Argentero e Can Yaman in pessimi rapporti. Qualcuno aveva infatti scritto che i due si erano incontrati durante l'estate in un locale di Gallipoli e si erano beatamente ignorati. Nello scatto, invece, sembrano affiatati e Argentero ha una mano sulla spalla del collega. Come sappiamo i due sono fra i protagonisti della serie della Lux Vide Sandokan, le cui riprese devono ancora cominciare. Ora, la presenza di Bova nella foto potrebbe benissimo suggerire che l'attore si unirà al cast, ma di questo non possiamo essere certi.

Luca Argentero è tornato al lavoro per la seconda stagione di Doc - Nelle tue mani. Can Yaman si prepara invece a girare, insieme a Francesca Chillemi, Viola come il mare. Quanto a Raoul Bova, lo vedremo in Don Matteo 13.

Ovviamente il post condiviso da Argentero ha scatenato le fan dei tre fusti, che si sono lasciate andare a complimenti di ogni genere. Chi spera di avvicinarli con un apprezzamento, tuttavia, non avrà vita facile, perché sono tutti impegnati. Luca Argentero è sposato con la modella Cristiana Marino, da cui ha avuto una bambina. Raoul Bova è il compagno dell'attrice e conduttrice Rocío Muñoz Morales. Can Yaman, infine, non è più la dolce metà di Diletta Leotta ma è stato avvistato al Festival di Venezia in compagnia della showgirl brasiliana Moran Atias.