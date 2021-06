Luca Argentero e Cristina Marino sposi in sidecar!

Gossip TV

Sabato 5 giugno Luca Argentero e Cristina Marino sono convolati a giuste nozze a Città della Pieve e sono poi... volati con moto e sidecar, immortalati in un video da un utente su Tik Tok.

Un anno dopo la nascita della loro piccola Nina Speranza, Luca Argentero e Cristina Marino sono convolati, come si diceva un tempo, a giuste nozze! Lo hanno fatto sabato 5 giugno a Città della Pieve, in Umbria, senza rilasciare esclusive strapagate a tv e riviste di gossip, ma semplicemente come una coppia innamorata qualsiasi.

Ma una prova del loro matrimonio è stata pubblicata da un utente su Tik Tok, ed è veramente divertente: dopo (e quanto pare anche prima de) la cerimonia, come vedete in questo breve video, i neo sposi sono sfrecciati per il paese a bordo di una moto guidata da Luca con Cristina nel sidecar.

Poi, sulle pagine Instagram degli attori, è apparsa la romantica foto che vedete qua sotto (e sopra, ingrandita).

Cristina Marino aveva annunciato lo scorso marzo sulle sue Instagram Stories il prossimo matrimonio, dicendo che sarebbe stata una faccenda intima. E in effetti così è stata, visto che di fronte al sindaco Fausto Risini, che li ha uniti legalmente, si sono presentati solo con due amici come testimoni e un fotografo. Il sindaco, come si legge su Umbria 24, ha definito le nozze: "un evento importante, perché Argentero ha con noi un’amicizia particolare, è ormai iscritto anche all’anagrafe ed è pievese a tutti gli effetti". L'attore ha anche realizzato un video promozionale per rilanciare il turismo a Città della Pieve e il sindaco ha aggiunto: "ha scelto di sposarsi qui e questo ci riempie di orgoglio: è stato bello per me poterlo portare a matrimonio insieme a Cristina e anche commovente perché ho visto il loro l’entusiasmo".

Insomma un anno davvero indimenticabile questo, per l'interprete di Doc - Nelle tue mani, che oltre al successo sul lavoro corona la sua bella storia d'amore. Auguri di tanta felicità ai novelli sposi!