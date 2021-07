Love Island, Yulia e Manuel: cosa è successo dopo l’Eliminazione?

Gossip TV

Yulia e Manuel sono stati eliminati prima di accedere alla finale della prima edizione di Love Island Italia. Cosa è successo tra i due lontano dalle telecamere?

La finale della prima edizioni di Love Island Italia si avvicina. Domenica, 4 luglio 2021, sapremo chi tra le tre coppie ancora in gara si aggiudicherà il montepremi, risultando quella più amata dal pubblico. Ad un passo dal grande traguardo, Yulia e Manuel sono stati costretti a lasciare dopo essere stati eletti come la coppia meno apprezzata dai fan del reality show, condotto da Giulia De Lellis. La coppia continua a vivere la storia d’amore nata nella villa, oppure è tutto già finito? Ecco cosa è successo tra Yulia e Manuel a telecamere spente.

Love Island, Yulia e Manuel dopo l’Eliminazione

La prima edizione di Love Island Italia sta per volgere al termine, dopo aver entusiasmato i telespettatori che si sono lasciati coinvolgere dal nuovo e interattivo format, presentato da Giulia De Lellis. La bella influencer romana ha ricevuto diversi complimenti per il suo debutto nelle vesti di conduttrice e ora si sta godendo gli ultimi giorni a Gran Canaria, imparando alla perfezione il copione dell’ultima puntata. La Finale, infatti, è fissata per domenica 4 luglio 2021, quando scopriremo quale tra le tre coppie in gara si aggiudicherà il montepremi. A Love Island Italia, tuttavia, non si può mai essere troppo sereni e prima di godersi gli ultimi giorni di questa avventura, la De Lellis ha dovuto comunicare ai Lovers quale coppia è risultata essere la meno votata.

Yulia e Manuel hanno dovuto lasciare il programma ma, nonostante la delusione di non essere arrivati al pubblico, i due possono dire a gran voce di aver trovato l’amore. La coppia, divisa da diversi chilometri di distanza, ha intenzione di approfondire il rapporto dopo aver trascorso qualche giorno con le rispettive famiglie. “Questa fantastica esperienza è ora terminata […] Ho sorriso e ho pianto, vissuto e pensato. Ho scoperto dei lati di me nascosti e sono riuscito ad apprezzarmi di più, prendendo la consapevolezza del fatto che non c’è nulla di più bello di vivere! Ho incontrato una persona fantastica e ho conosciuto persone speciali che faranno sempre parte del bagaglio della mia vita”, ha scritto Manuel su Instagram, sottolineando come la presenza di Yulia sia stata fondamentale.

La toscana, invece, ha rotto il silenzio confessando: “Ho avuto modo di lavorare su me stessa, sulla mia estrema forza ma anche sulle mie fragilità. Ho incontrato una persona speciale, con cui ho vissuto attimi bellissimi. Ed ho anche avuto il piacere di circondarmi di persone uniche che faranno sempre parte del mio cuoricino”. Insomma i presupposti ci sono tutti, e chissà che Yulia e Manuel non decidano di fare coppia fissa per lungo lungo tempo.

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.