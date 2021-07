Love Island, Wolf racconta cosa è successo con Rebeca a telecamere spente

Gossip TV

Wolf e Rebeca sono inseparabili dopo Love Island Italia, e sono felici di viversi lontano dalle telecamere.

Rebeca e Wolf continuano a conoscersi meglio dopo la fine della prima edizione di Love Island Italia. La coppia ha trionfato, entrando nel cuore del pubblico che ha premiato il loro percorso intenso nel reality show, condotto da Giulia De Lellis. Interrogato dai fan, Wolf racconta cosa succede con Rebeca lontano dalle telecamere.

Love Island, Wolf pazzo di Rebeca: “Non ci servono le telecamere”

Sebbene inizialmente la coppia formata da Rebeca Wolf ha suscitato non poche perplessità nei fan di Love Island Italia, i due Lover sono riusciti a far ricredere tutti. Le differenze caratteriali tra i due concorrenti del reality show, condotto da Giulia De Lellis, sono state appianate in favore di una sintonia unica e di un legame magico, che continua anche lontano dalle telecamere. Come per Yulia e Manuel, questo è un momento magico che servirà a Rebeca e Wolf a scoprire più cose possibili l’uno dell’altro.

Posato, elegante e riflessivo lui, forte e intraprendente lei: ovvero il mix perfetto per la coppia più seguita dell’estate. Il pubblico di Love Island Italia non smette di tempestare i Lovers di domande, e Wolf ha deciso di rispondere ai più curiosi su Instagram, approfittando delle ore di viaggio in treno che lo separano da Milano.

Stretto alla sua Rebeca, Wolf ha spiegato che tra loro regna una sorta di caos ordinato, mitigato dal sentimento che si fa sempre più forte. Rebeca, inoltre, ha tenuto a precisare di non aver bisogno delle telecamere sempre puntate, perché la vita vera non è un reality. Insomma, Rebeca e Wolf hanno le carte in regola per vivere una storia d’amore duratura.

