Love Island, una Coppia eliminata: ecco chi sono i Finalisti

Nella nuova puntata di Love Island Italia scopriamo le tre coppie finaliste della prima edizione del reality show condotto da Giulia De Lellis.

La finale di Love Island Italia si avvicina e le coppie in gara devono fai i conti con le preferenze del pubblico che, in questo reality show interattivo, ha pieno potere sul loro destino nel programma. Giulia De Lellis torna in villa per annunciare quale coppia dovrà lasciare per sempre ad un passo dall’ultima puntata, mentre Rebeca e Wolf si scambiano promesse sentire, e Antonino e Cristina ottengono le chiavi della Love Room.

Love Island, Yulia e Manuel eliminati

La prima edizione di Love Island Italia volge al termine e il pubblico si è affezionato alle coppie in gara, che hanno mostrato fragilità e debolezze senza curarsi delle telecamere. Nel corso delle ultime puntate, Cristina e Antonino sono entrati in crisi ad un passo dalla Finale, ma fortunatamente è arrivato il chiarimento decisivo anche grazie ai messaggi che i parenti hanno inviato a tutti i concorrenti. Il pugile siciliano ha deciso di aprirsi e raccontare il suo burrascoso passato sentimentale, mentre Cristina ha accettato la titubanza di Antonino e ha promesso di attendere i suoi tempi con estrema pazienza.

La coppia vince l’ambita chiave della Love Room, dopo il rifiuto di Denis e Monica che preferiscono vivere la loro intimità fuori dalla villa. Prima di concedersi una notte di passione, i due devono unirsi al resto delle coppie per scoprire chi tra loro dovrà lasciare il reality show. Giulia De Lellis fa il suo ingresso, annunciando che la coppia meno votata risulta essere quella formata da Yulia e Manuel. Nonostante il sogno di accaparrarsi il montepremi sia andato in fumo, Yulia e Manuel sono felici di essersi trovati e vogliono continuare questa storia d’amore anche una volta tornati in patria.

La redazione concede a Rebeca e Wolf una romantica fuga in barca, che spinge i due Lovers ad ammettere i sentimenti che provano l’una per l’altro. Le sorprese non sono ancora finite: la De Lellis informa tutti i Lovers che la Finale si terrà domenica, 4 luglio 2021, e che solo in quel momento saranno svelati i nomi dei due vincitori.

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.