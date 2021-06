Love Island, tutti contro Yuri: “Stai facendo il fenomeno per provocare”

Gossip TV

L’ingresso di Yuri crea tensioni tra i Lover di Love Island Italia, facendo infuriare in particolare modo Denis.

Una nuova puntata di Love Island Italia ormai vuol dire solamente una cosa: un nuovo dramma in arrivo. L’ingresso di Yuri ha scombussolato i Lovers del reality show, condotto da Giulia De Lellis, dal momento che il ragazzo si è mostrato molto forte e sicuro di sé. Anche Wolf, solitamente accomodante, si mostra infastidito dal Bombshell conteso da Mary e Giulia. Mentre Giulietta sembra aver ormai perso ogni possibilità di recuperare con Cesare, Wolf e Rebeca si fanno una confessione intima.

Love Island, Yuri fa infuriare i Lovers

Dopo l’arrivo di Yulia, che ha fatto impazzire i Lovers, è giunto il momento di accogliere nella lussuosa villa di Love Island Italia un altro affascinante Bombshell. Si tratta di Yuri, volto noto sui social, che nonostante la giovane età si mostra sicuro di sé e pronto a mettersi in gioco. Denis rivela di conoscere il single, avendo avuto una ex fidanzata in comune, ma la risposta di Yuri all’insinuazione del collega crea un’ondata di polemiche. Anche Wolf, decisamente rilassato e accomodante, si risente per la situazione di stress che si sta creando tra il gruppo e il nuovo arrivato, e decide così di affrontare Yuri e chiedergli di appianare la situazione con Denis.

La saggezza di Wolf viene premiata da Rebeca, che al mattino confessa al Lover di voler approfondire la loro conoscenza anche sotto le coperte. Nel frattempo, Yuri chiede a tutte le Lovers di partecipare ad uno speed date per conoscerle meglio, rimanendo affascinato da Giulia e Mary. La prima non ha trovato nessuno con cui lanciarsi fino ad ora e vuole assolutamente che Yuri si concentri su di lei.

Nel frattempo, Giulietta nota che Cesare è sempre più preso da Yulia e vuole correre ai ripari dopo averlo tradito, scegliendo Denis durante il recoupling. Cesare, tuttavia, è certo che Giulietta sia tornata sui suoi passi solamente a causa della paura di rimanere sola. I malumori sono accantonati, almeno per il momento, grazie alla serata dedicata al ballo che infiamma i Lovers e crea nuove alchimie.

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.