Love Island, scoppia la Passione tra i Lovers: baci bollenti e promesse d'amore

Gossip TV

Scopriamo insieme cosa è successo nella nuova puntata di Love Island Italia, il reality show condotto da Giulia De Lellis.

A Love Island Italia la passion sboccia senza freni, complice la nuova prova introdotta da Giulia De Lellis. Dopo la discussione con Giulia, Antonino trova rifugio tra le braccia di Cristina, che risulta essere la Lovers più sexy di questa prima edizione, mentre Giulietta e Cesare si scambiano il primo bacio. Scocca la scintilla anche tra il tantrico Wolf e Rebeca, che ormai sono la coppia più solida della villa! Scopriamo nel dettaglio cosa è successo nel corso della nuova puntata su Discovery +.

Love Island, arriva il primo bacio tra Cesare e Giulietta

Nella villa di Love Island Italiaarriva Mary, la nuova Bombshell pronta a trovare la sua anima gemella e accaparrarsi il montepremi, anche a costo di dividere qualche coppia. Manuel e Cesare vengono invitati ad un appuntamento romantico con Mary, ma la reazione dei due single è totalmente differente. Mentre Manuel è rimasto colpito dalla new entry, Cesare rimane fedele al suo interesse per Giulietta nonostante la Lover non riesca a sbilanciarsi nei suoi confronti. Nel frattempo, tra Giulia e Antonino si consuma una lite furibonda a causa dei commenti della single su Manuel, che si conclude con un sonoro “va****ulo”. Cristina si avvicina ad Antonino per farlo sfogare e ammette i suoi sentimenti per lui, allontanandosi sempre di più dall’attuale partner Christian.

“Quando ti ho visto baciare Giulia mi ha dato fastidio e ho capito che verso di te, grazie a questo tuo modo di fare coinvolgente, provo questa cosa”, ha confessato Cristina. Finalmente, Mary fa il suo ingresso in villa ma la reazione delle Lovers lascia a desiderare: tutte sembrano sopportare decisamente poco la sua presenza, in particolare Giulietta che sa che la single nutre interesse per Cesare. Tra i due Lovers c’è un altro confronto, che sembra appianare le gelosie delle ultime ore e scatta il primo bacio passionale. È il momento della nuova challenge e Giulia De Lellis guida i Lovers nella prova, spiegando che ognuno di loro dovrà baciare uno o una dei single, per poi fare una dichiarazione di matrimonio e poi tirare una torta sul viso della persona che nessuno sopporta.

Durante la prova, Rebeca e Wolf si scambiano un bacio sentito, così come Cristina e Manuel anche se lei poi sceglie di sposare Antonino. Alla fine della gara, Cristina è la Lover più apprezzata e può trascorrere un’avventura ‘mascherata’ con uno dei single. La scelta, ovviamente, ricade su Antonino. I concorrenti non sanno che nella prossima puntata le coppie dovranno nuovamente mescolarsi, e siamo certi che ne accadranno delle belle!

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.