Love Island, Reunion con colpi di scena: ecco cosa è successo a tutte le Coppie

Gossip TV

La Reunion della prima edizione di Love Island Italia ci rivela cosa è successo alle coppie dopo la fine del reality show, condotto da Giulia De Lellis.

La prima edizione di Love Island Italia ha appassionato i telespettatori, incuriositi dagli intrecci amorosi che si sono consumati durante la permanenza nel reality show, condotto da Giulia De Lellis. La presentatrice romana ha incontrato tutti i protagonisti del programma, in una Reunion ricca di colpi di scena. Ecco che fine hanno fatto le coppie più amate, chi si è detto addio per sempre e chi, invece, ha inaspettatamente cambiato idea lontano dalle telecamere.

Love Island: ecco cosa è successo alla Reunion

È andata in onda ieri, 3 ottobre 2021, su Discovery+ la Reunion della prima edizione di Love Island Italia. Dopo la fine del reality show, il primo interattivo mai trasmesso in Italia, Giulia De Lellis ha incontrato i Lovers per scoprire cosa è successo lontano dalle telecamere. I vincitori del programma, Rebeca e Wolf, continuano a fare coppia fissa. I due hanno raccontato di aver trascorso praticamente l’intera stagione estiva fianco a fianco e, sebbene spaventati dalla distanza, hanno deciso di far funzionare le cose dopo un’attenta riflessione sui reciproci sentimenti. Colpo di scena per la coppia formata da Cristina e Antonino. I due Lovers sono stati messi più volte in dubbio, dal momento che il pugile siciliano non sembrava così preso da questo rapporto. Concluso il programma, tuttavia, i due hanno fatto coppia fissa e Cristina ha raggiunto Antonino in Sicilia, dove hanno trascorso un mese insieme. A seguito di una brutta litigata, tuttavia, Antonino ha fatto marcia indietro e ha lasciato Cristiana per telefono, a distanza di una settimana dalla reunion. Inutile dire che lei si è mostrata ancora provata e amareggiata, mentre il siciliano ha confessato di non voler un chiarimento per il momento.

Parliamo poi di Monica e Denis che, dopo alti e bassi, si sono lasciati andare e hanno iniziato a fare coppia fissa, tanto da classificarsi in seconda posizione durante la puntata Finale. I due Lovers si sono detti addio a causa di differenze caratteriali, e Monica è attualmente fidanzata con il ragazzo milanese che stava frequentando prima di entrare nel cast di Love Island Italia. Deluso e amareggiato, Denis ha dichiarato di sentirsi preso in giro. Come già reso noto dalle indiscrezioni circolate sul web, Manuel e Yulia si sono lasciati improvvisamente. La toscana, infatti, ha trascorso alcuni giorni a Napoli con Manuel, fino a rendersi conto che una relazione a distanza non avrebbe mai funzionato e che lei non avrebbe mai lasciato sola sua madre.

Il vero colpo di scena, tuttavia, è nella relazione che è nata poco dopo tra Yulia e Cesare Pontigia. Dopo una cena a Firenze, i due toscani si sono innamorati e ora hanno una relazione seria. Prima di finire tra le braccia di Yulia, tuttavia, Cesare ha provato a frequentare anche Giulietta. La modella ha raccontato di aver trascorso una notte con il Lover, e poi averlo raggiunto nella sua città natale, trovandolo improvvisamente freddo e distante. Giulietta, dunque, ha capito che per loro non ci sarebbe stato futuro e ha rinunciato all’idea di conquistare Cesare.

Scopri le ultime news su Love Island.