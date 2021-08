Love Island, Rebeca rinuncia a Wolf? ''Ci siamo visti poco''

Gossip TV

Cosa succede tra Rebeca e Wolf? Il flirt tra i due vincitori di Love Island Italia sembra essere giunto al capolinea.

La prima edizione di Love Island Italia è stata vinta da Rebeca e Wolf, una coppia esplosiva che ha conquistato il pubblico del reality show, condotto da Giulia De Lellis. Se inizialmente sembrava essere tutto rose e fiori per i due protagonisti del programma, l’estate e gli impegni iniziano a far sentire le differenze di stili di vita e Rebeca conferma al popolo di Instagram di avere più di qualche dubbio sul rapporto. Rebeca e Wolf pronti a dirsi addio?

Love Island, Rebeca e Wolf al capolinea!

La prima edizione di Love Island Italia è stata un successo e Giulia De Lellis si gode l’approvazione del pubblico, che ha seguito con interesse la sua prima avventura nelle vesti di presentatrice. I vincitori del reality show, invece, sono sempre più distanti e i fan iniziano a temere che la relazione non stia decollando come avrebbe dovuto. Dopo aver trascorso insieme un viaggio all’insegna della passione del romanticismo, Rebeca e Wolf si sono allontanati e il popolo del Web ha deciso di interrogare la Lover sull’andamento della sua relazione con l’affascinante maestro di yoga.

“Il problema è che c’è stata l’estate di mezzo, avevamo impegni e non abbiamo potuto vederci. Ci siamo visti un po’ troppo poco e purtroppo questo rapporto bisogna coltivarlo… Vedremo. Sicuramente ci vedremo e staremo insieme, perché una persona si conosce stando insieme”, ha ammesso Rebeca visibilmente emozionata. La ragazza ha fatto intendere che la situazione sta precipitando lentamente a causa della lontananza ma il pubblico teme che, a giocare un ruolo fondamentale, sia stata anche la grande differenza caratteriale tra i due.

La storia è dunque giunta al capolinea? Per il momento, i diretti interessati non si sbilanciano e sembrano propensi a continuare a conoscersi una volta conclusa la stagione estiva, seppur con qualche riserva. La stessa cosa non possono dire, invece, Cesare Pontigia e Giulietta Romano che hanno chiuso definitivamente ogni rapporto.

