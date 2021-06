Love Island: Rebeca in crisi con Wolf, tre Lovers eliminati

Gossip TV

Scopriamo cosa è successo nelle ultime puntate di Love Island Italia, il reality show condotto da Giulia De Lellis.

A Love Island Italia l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e nessuno è al riparo dalle eliminazioni. Dopo un inizio turbolento, Giulietta e Cesare tornano a fare coppia, suscitando il risentimento di Manuel che è certo che alla Lover non piace veramente il collega. Mentre Yulia osserva il suo partner, Monica e Denis ci provano sul serio, pronti a dimenticare le gelosie del passato. Crisi, invece, per Rebeca e Wolf a causa dell’ingresso del Bombshell Marco, affasciato dalla grintosa single e pronta a strapparla al maestro tantrico del reality show condotto da Giulia De Lellis. La presentatrice annuncia, a malincuore, ben tre eliminazioni che rimettono tutto in discussione.

Love Island Italia, ritorno di fiamma tra Giulietta e Cesare

La prima edizione di Love Island Italia è arrivata, circa, a metà del percorso e i Lovers iniziano a nutrire sentimenti sinceri per i propri partner. Giulietta, dopo un tradimento inaspettato, ha scelto di dare una seconda chance a Cesare e i due si sono ritrovati complici e invaghiti. La bella Lover ha vinto anche la chiave segreta, che permette di soggiornare per una notte nella Love Room, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. La complicità tra i due sembra seccare parecchio Manuel che, nonostante abbia preferito fare coppia con Yulia, è ancora evidentemente coinvolto da Giulietta tanto da non credere al feeling tra lei e Cesare. Notando il cambiamento d’umore di Manuel, Yulia si stizzisce e pretende qualche dimostrazione in più dal suo partner.

Nel frattempo, Monica e Denis hanno finalmente appianato le divergenze e si godono momenti sereni insieme. Il Lover avrà superato la gelosia suscitata dalle attenzioni di Monica nei confronti di Yuri? Mentre Antonino e Cristina vivono con spensieratezza il ritorno di fiamma, Rebeca è sempre più in crisi. Stare al fianco di Wolf, infatti, non è semplice soprattuto dal momento che il Lover non esterna quasi mai i propri sentimenti. Rebeca è consapevole che tra loro stia nascendo un sentimento, e forse proprio per questo si tira indietro e accetta l’invito del nuovo Bombshell Marco.

La giornata in barca con il nuovo arrivato mette in luce le divergenze tra Rebeca e Wolf, che non mostra gelosia neppure dopo il trionfale ingresso di Marco al fianco della sua partner. Il bel lupo solitario, in confessionale, ammette di non voler influenzare Rebeca per renderla libera da ogni inibizione. Un pensiero nobile, peccato che a Love Island Italia questo potrebbe portarti dritto all’eliminazione. A proposito di questo, Giulia De Lellis comunica ai concorrenti che è tempo di dire addio ai meno votati dal pubblico. Christian, Yuri e Mary lasciano per sempre la villa di Gran Canaria ma attenzione: una nuova Bombshell sta per fare il suo ingresso in gioco!

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.