Love Island, Rebeca e Wolf sono i vincitori della prima edizione

Gossip TV

Rebeca e Wolf vincono la prima edizione di Love Island Italia, il reality show condotto da Giulia De Lellis.

È tempo di scoprire quale coppia ha conquistato il pubblico di Love Island Italia, portando a casa il ricco montepremi messo in palio. Rebeca e Wolf sono la coppia più amata del reality show condotto da Giulia De Lellis, e il bel modello appassionato di yoga sorprende tutti con una decisione inaspettata.

Love Island, vincono Rebeca e Wolf

Siamo giunti alla Finale della prima edizione di Love Island Italia, dopo un mese di convivenza forzata nella bellissima e lussuosa villa di Gran Canaria, che ha fatto da scenario a momenti bollenti e liti furibonde tra i Lovers del reality show, condotto da Giulia De Lellis. Il pubblico ha deciso di premiare tre coppie in particolare, ovvero quelle formate da Wolf e Rebeca, Monica e Denis, Antonino e Cristina. Tra alti bassi, tutti sembrano certi di aver scovato la propria anima gemella e di voler continuare queste conoscenze anche lontano dalle telecamere.

La De Lellis entra per l’ultima volta in villa, facendo ripercorrere alle coppie i loro momenti più intensi in attesa di conoscere i vincitori. Wolf e Rebeca sono la coppia più amata dal pubblico, che consegna loro il primo posto in classifica e il rispettivo montepremi di 20mila euro. Wolf è scelto per pescare una delle buste, che permettono alla coppia di uscire insieme dal programma dividendo il bottino, oppure di uscire insieme ma di arricchire le tasche di un unico concorrente.

Wolf sceglie di dividere il montepremi con Rebeca e il suo gesto non potrebbe essere più apprezzato, dal momento che il giovane modello in questo modo sancisce anche l’amore che prova per la sua Rebeca. Contenti per il risultato della finale?

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.