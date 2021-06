Love Island, “ottimi risultati, miglior esordio di sempre”: Giulia De Lellis promossa come Presentatrice

Gossip TV

Giulia De Lellis può ritenersi soddisfatta dei risultati raggiunti con Love Island Italia, che segna il miglior esordio di sempre su Discovery +.

La prima edizione di Love Island Italia ha debuttato su Discovery + una settimana fa e sembra già aver catalizzato l’attenzione degli spettatori. Buone notizie per Giulia De Lellis, nervosa all’idea di vestire i panni della presentatrice, che raccoglie consensi nonostante i fan avrebbero sperato di vederla più coinvolta nelle querelle tra Lovers. Ecco i dati del reality show targato Discovery e Freemantle.

Love Island Italia promosso dal pubblico: “Tra gli show più commentati della settimana”

Giulia De Lellis ha deciso di mettersi alla prova, calandosi nei panni della presentatrice per la prima volta nella sua vita, accettando di essere al timone della prima edizione di Love Island Italia. Una grande responsabilità quella dell’influencer romana che, oltre a dover dimostrare di saper essere una conduttrice responsabile e carismatica, ha fatto da traino per un format nuovo che non necessariamente sarebbe potuto entrare nelle grazie dei telespettatori. Dopo circa una settimana dal debutto del reality show, mentre nella villa di Gran Canaria si scatena il dramma a causa dell’ingresso della bella Yulia, gli addetti ai lavori possono brindare al successo.

Lo show ha registrato il miglior esordio di sempre su Discovery+, tanto da confermarsi come lo show più visto e apprezzato della piattaforma soprattutto dal pubblico giovane, stimando un 45% di visualizzazioni negli spettatori tra i 16 e i 25 anni. Grande risposta anche in termini di ricezione social, dal momento che in una settimana ci sono state circa 400.000 interazioni su Facebook, Instagram e Twitter.

Logicamente anche l’intervento della De Lellis sul suo profilo personale ha giovato a Love Island Italia, dal momento che le Ig Stories dell’influencer romana dedicate al programma hanno raggiunto 15.000.000 di impressions. Buoni i risultati anche per le repliche del programma, trasmesse quotidianamente su Real Time, che hanno ottenuto 3.400.0000 di spettatori unici. L'unica pecca, secondo il popolo del web, è la presenza evanescente di Giulia nelle puntate: tutti vorrebbero vederla più coinvolta nelle scelte dei Lovers, ma bisogna ricordare che lei stessa ha ammesso, prima dell'esordio, di non voler influenzare in alcun modo i single e il loro futuro.

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.