Love Island: Monica si apparta con Yuri, Denis a letto con Giulietta!

Gossip TV

Scopriamo cosa è successo nella nuova puntata di Love Island Italia, il reality show condotto da Giulia De Lellis.

Continuano i malumori tra i Lovers della prima edizione di Love Island Italia. Nella nuova puntata del reality show, condotto da Giulia De Lellis, Yuri si apparta con Monica per avere un confronto sulle loro storie di vita, suscitando la gelosia di Denis che per vendetta si infila nel letto di Giulietta. Un nuovo e perfido gioco mette in luce le divergenze tra i concorrenti, che scoprono l’esistenza nella Stanza dell’Amore, dove potranno trascorrere notti di fuoco con il partner che preferiscono. Nel frattempo, Manuel cambia improvvisamente idea, promettendo una cena a Yulia per poi scegliere di uscire insieme a Giulietta.

Love Island, Monica e Denis divisi da Yuri

Nella nuova puntata di Love Island Italia non mancano drammi e momenti decisamente imbarazzanti. I Lovers non hanno preso bene l’ingresso di Yuri, che si è presentato come un giovane spavaldo e desideroso di interpretare alla perfezione il ruolo di Bombshell. Incuriosito da Monica, Yuri chiede alla romana di parlare privatamente durante una delle serate organizzate per far divertire i concorrenti. I due hanno molte cose in comune a causa del passato difficile, e si trovano in sintonia nonostante Monica ribadisca di essere interessata a Denis. Quest’ultimo, verde d’invidia, attende con pazienza di potersi confrontare con Monica e la accusa di voler lasciare una porta aperta per il nuovo arrivato, senza rispettare i suoi sentimenti.

I due litigano ferocemente e, mentre Monica scoppia in lacrime, Denis promette vendetta puntando immediatamente Giulietta. Nel frattempo, Giulia si mostra decisamente infastidita dall’atteggiamento di Yuri e rifiuta il suo approccio, accusandolo di volare di fiore in fiore pur di farsi notare. È il momento di una nuova challenge e Giulia De Lellis torna in villa per condurre la prova ‘gossip’, che rivelerà un pettegolezzo scritto in anonimo da tutti i Lovers. Dopo aver ascoltato una serie di cattiverie gratuite, è Manuel a portare a casa la prova: per lui si apre l’occasione di uscire a cena con una single.

Per i Lovers c’è una sorpresa: nella villa è nascosta una camera dove una coppia potrà trascorrere diverse ore in totale solitudine. Inutile dire che tutti vorrebbero vincere la chiave per approfondire con il single che più le ha incuriosite. Mentre Giulia e Yuri discutono per l’ennesima volta in poche ore, Manuel sonda il terreno prima di fare la sua scelta e propone a Yulia di uscire insieme a cena. La Bombshell è felice ma non può prevedere che Manuel cambierà idea all’improvviso e porterà con sé Giulietta!

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.