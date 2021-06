Love Island, Monica in lacrime per Denis: ecco cosa è successo

Gossip TV

Nella nuova puntata di Love Island Italia, Denis fa scoppiare a piangere Monica. Ecco cosa è successo tra i due Lovers del reality show, condotto da Giulia De Lellis.

Monica e Denis non riescono proprio ad andare d’accordo. I due Lovers della prima edizione di Love Island Italia, il reality show condotto da Giulia De Lellis, sono preda della gelosia e dei timori. Monica rifiuta di continuare uno dei giochi indetti dalla redazione, suscitando la furia di Denis, che poi esplode quando la sua partner viene invitata ad un appuntamento al buio. In crisi anche Rebeca e Wolf, divisi dalla Bombshell Marco che vuole a tutti i costi l’attenzione della Lover. Ultima, ma non ultima, notizia che mette a soqquadro la situazione: l’ingresso della Bombshell Lucrezia, cara amica di Denis.

Love Island, Monica in lacrime: Denis esagera

Continuano le tensioni tra i Lovers della prima edizione di Love Island Italia, accentuate dall’ingresso della Bombshell Marco. Il nuovo arrivato, infatti, ha messo gli occhi su Rebeca e l’ha invitata ad un appuntamento fuori la villa di Gran Canaria. Rebeca e Wolf sono ufficialmente in crisi, dal momento che la Lover avrebbe voluto vedere una reazione più chiara da parte del suo partner che, invece, nasconde la gelosia per lasciarla libera. Dopo una serie di discussioni, Rebeca e Wolf trovano un momento di intimità per parlare della loro situazione, e lei confessa di essere frenata anche a causa del suo burrascoso passato familiare.

Nel frattempo, Giulia De Lellis torna in villa per un nuovo gioco, durante il quale Monica si rifiuta di continuare per non mettersi in mostra, suscitando la forte reazione di Denis. I due litigano ferocemente, fino a quando Monica viene invitata ufficialmente ad un appuntamento al buio. Inevitabile la sfuriata di gelosia di Denis, che fa scoppiare in lacrime la Lover. L’appuntamento, in realtà, è con la Bombshell Lucrezia che è anche una cara amica di Denis.

Le due ragazze parlano di questo rapporto e Monica torna in villa con rinnovato spirito, cercando di spiegare al suo partner le sue paure. Nonostante le buone intenzioni, Denis e Monica sembrano essere su due pianeti diversi, tanto che lei pensa seriamente di chiudere il rapporto. A sorpresa, durante la festa, fa il suo ingresso Lucrezia che punta immediatamente Manuel, attualmente in coppia con Yulia. Il dramma è servito!

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.