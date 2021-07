Love Island, Monica e Denis stanno fingendo? “Non c’è chimica”

Gossip TV

Rebeca e Wolf nutrono diversi dubbi sulla sincerità di Monica e Denis, soprattuto dopo la notte trascorsa nella Love Room.

Mancano pochi giorni alla Finale della prima edizione di Love Island Italia, il reality show presentato da Giulia De Lellis. Prima di scoprire quale coppia avrà conquistato la fiducia del pubblico, ai concorrenti è stato concesso di continuare la conoscenza senza l’interferenza della redazione. Monica e Denis vincono le chiavi della Love Room, essendo gli unici a non aver ancora ricevuto l’opportunità di trascorrere in solitudine una notte insieme. La reazione dei Lovers suscita qualche dubbi in Rebeca e Wolf, certi che tra i colleghi non sia amore vero, mentre Cristina e Antonino sembrano ormai pronti a viversi anche una volta concluso il programma.

Love Island, Monica e Denis non sono sinceri?

La Finale di Love Island Italia si avvicina e domenica, 4 luglio 2021, scopriremo quale coppia ha conquistato la fiducia del pubblico e il ricco montepremi in palio. Giulia De Lellis ha annunciato ai Lovers che tornerà in villa solo ed esclusivamente nel momento dell’annunciazione dei due vincitori, e intanto i concorrenti si godono le ultime ore insieme. Rebeca è molto spaventata all’idea di vivere la sua storia d’amore con Wolf anche all’esterno, ma lui fa di tutto per rassicurarla e le promette che si impegnerà affinché la relazione continui senza intoppi.

Antonino, dopo aver messo in discussione tutto a causa del suo passato turbolento, ha preso coraggio e si è sfogato con Cristina, che ora ha tutte le informazioni che le servono per decifrare il carattere criptico del pugile siciliano. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando la redazione avverte Denis e Monica di aver deciso di premiarli con la chiave della Love Room. La coppia, infatti, è l’unica a non aver ancora trascorso la notte insieme lontano dalle telecamere.

Più volte, i Lovers hanno ammesso di voler appettare la fine del programma per approfondire l’intimità e questo ha scatenato diversi dubbi in Rebeca. La giovane cerca conferme, scoprendo poi che Denis e Monica hanno tenuto fede alla loro promessa. Anche Wolf si dice interdetto dalla scelta dei colleghi e arriva a presupporre che tra loro manchi la chimica necessaria, e la giusta attrazione fisica. Monica e Denis stanno fingendo? Saranno loro a vincere Love Island Italia?

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.