Love Island, l’arrivo di Yulia scatena il Dramma tra le Lovers

Gossip TV

Yulia fa il suo ingresso a Love Island, suscitando la reazione di alcune Lovers preoccupate per il futuro con il partner scelto durante l’ultimo recoupling.

È ufficialmente temo di dramma a Love Island Italia. Dopo aver salutato Daniel, eliminato al primo recoupling di questa edizione, le coppie di Lovers sono pronte a vivere nuove emozioni ma non sanno che nella lussuosa villa di Gran Canaria sta per sbarcare la bella Yulia. L’arrivo della Bombshell mette di malumore Cristina e spiazza Giulietta che, dopo aver discusso per giorni con Cesare, scopre che lui l’ha già dimenticata per tuffarsi tra le braccia della nuova arrivata. Ecco cosa è successo, nel dettaglio, durante l’ultima puntata del reality show condotto da Giulia De Lellis.

Love Island Italia, Yulia conquista i Lovers: Cristina in crisi

Dopo aver annunciato il primo eliminato di Love Island Italia, le coppie del reality show, condotto da Giulia De Lellis, si godono una serata all’insegna della musica. Prima, tuttavia, Giulietta si confronta con Denis e ammette di averlo scelto, nonostante fosse consapevole dell’interesse che lui nutre per Monica, perché certa che tra loro potrebbe esserci un certo feeling. La Lover chiede a Cesare di parlare di quanto accaduto, dispiaciuta per aver ferito i suoi sentimenti ma lui è irremovibile. Ad addolcire la situazione ci pensa Yulia, la nuova Bombshell, che si presenta in villa sotto le mentite spoglie di personal trainer.

Le ragazze sono in preda al panico, certe che Yulia colpirà tutti con la sua innegabile bellezza e sensualità. Antonino, infatti, mostra subito un certo interesse per la Bombshell, offrendosi anche di farle fare il giro della casa, e approfondendo con un bacio passionale durante una delle prove organizzare per i Lovers. Consapevole di non poter costringere il pugile siciliano a rimanere in coppia con lei, Cristina tira fuori le sue armi segrete e confessa alle colleghe di essere gelosissima di Yulia, arrivando a promettere vendetta.

Nel frattempo, Cesare cambia idea su Giulietta e la invita a non pensare più al loro rapporto dal momento che, ora, anche lui è lontano e cotto della nuova Bombshell. Le coppie scricchiolano sotto il peso dell’avvenenza di Yulia ma in villa arriva un altro spavaldo e aitante ragazzo per riequilibrare la situazione. Si tratta di Yuri, che ha un conto in sospeso con Denis a causa di una ex fidanzata in comune!

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.