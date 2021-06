Love Island Italia: il triangolo tra Cesare, Lucrezia e Giulietta continua dopo il Reality

Gossip TV

Cosa succede tra Cesare, Lucrezia e Giulietta dopo l’eliminazione dalla prima edizione di Love Island Italia? Sembra che il triangolo continui e che il toscano debba prendere una decisione molto importante a riguardo.

Nelle ultime puntate di Love Island Italia è nato un triangolo inaspettato che ha coinvolto Cesare, Lucrezia e Giulietta. Sin dal debutto del reality show, condotto da Giulia De Lellis, il toscano e la bella modella milanese hanno dimostrato un forte interesse reciproco, spazzato via dai dubbi e dall’ingresso dell’avvenente Bombshell. Ormai interessato a Lucrezia, eliminata dal pubblico, Cesare ha preferito abbandonare il programma piuttosto che continuare a fare coppia con Giulietta. Ma questo focoso triangolo sarà finito con l’addio a Love Island oppure continua anche lontano dalle telecamere?

Love Island, Lucrezia e Giulietta si contendono Cesare?

Gli intrecci amorosi nati nella villa di Gran Canaria che ospita i concorrenti della prima edizione di Love Island Italia, continuano ad interessare i fan del programma anche lontano dalle telecamere. Nelle ultime puntate del reality show, condotto da Giulia De Lellis, si è creato un triangolo che ha spiazzato i telespettatori e acceso scontri durissimi tra i Lovers. Tra Giulietta e Cesare è nato un grandissimo feeling sin dai primi giorni di convivenza, ma il toscano si è arreso quando ha visto che la bella modella continuava ad essere fredda e distaccata. Giulietta, dal canto suo, ha cercato di spiegare a Cesare i suoi dubbi sulla loro conoscenza e la sua necessità di fidarsi dell’altra persona prima di aprirsi completamente. L’ingresso della Bombshell Lucrezia ha aggravato la situazione, dal momento che la nuova arrivata ha messo immediatamente gli occhi su Cesare, che ha ricambiato questo interesse con un bacio focoso.

Il pubblico, tuttavia, non ha apprezzato la scelta di Cesare e alla prima occasione ha eliminato Lucrezia dal gioco. Distrutto, Cesare si è eliminato pur di non far coppia con Giulietta, ammettendo di non avere alcun interesse per lei e di non volerle concedere un’altra occasione. La scelta del toscano ha scosso tutti ma ora come sono i rapporti tra i tre Lovers? Rispondendo a qualche domanda dei fan, Giulietta ha ammesso: “Cesare ha fatto la scelta che riteneva fosse più giusta per lui. A volta nella vita bisogna essere per il proprio bene e se lui si è sentito di fare questa scelta io la rispetto anche posso non essere d’accordo […] Io e Cesare avremo sicuramente modo di chiarirci e chissà… Mai dire mai”.

Mentre il toscano è tornato a gettarsi a capofitto nel suo lavoro di ristoratore, eludendo le domande dei più curiosi, Lucrezia ha mostrato di essere ancora interessata a lui: “A me piaceva Cesare e ho puntato quella coppia. Se Cesare e Giulietta fossero stati una coppia solida non li avrei messi in discussione, questo purtroppo non è passato. Loro erano già in crisi. Io sono tutt’ora interessata realmente a lui”. Cesare accetterà l’invito di una delle due? Nel frattempo, Lucrezia è in vacanza con Drusilla Gucci, finita al centro del gossip per il flirt con Francesco Chiofalo.

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.