Love Island, Giulia De Lellis svela un retroscena: "Ho visto delle cose per le quali mi sono dovuta mordere la lingua"

Giulia De Lellis racconta la sua esperienza a Love Island.

Si è conclusa da pochi giorni la prima edizione di Love Island Italia, che ha visto trionfare la coppia formata da Rebeca e Wolf. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la popolare influencer e neo conduttrice Giulia De Lellis ha parlato di questa nuova esperienza rivelando di esserne entusiasta.

La confessione di Giulia De Lellis dopo Love Island

A pochi giorni dalla finale di Love Island, Giulia ha rilasciato un'interessante intervista in cui ha parlato della sua prima e incredibile esperienza come conduttrice di un programma televisivo. "Mi vedo portata per questo ruolo, sinceramente [...] Lo desideravo tanto e credo che si veda che mi piace" ha dichiarato l'influencer romana.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha continuato confessando: "Un manuale di comportamento? Rimanere distaccata, non voglio influenzare i ragazzi che non hanno contatti con il mondo esterno tranne me. Anche se… ho visto delle cose per le quali mi sono dovuta morsicare la lingua. A volte mi scappa una frasetta".

La giovane conduttrice di Love Island ha svelato anche alcuni retroscena della sua avventura, come quello di essersi emozionata al momento dell'eliminazione di Christian: "Ha fatto un discorso solare e positivo, ha tirato fuori la parte più bella di sé nonostante l’eliminazione. Mi ha commosso". E ora? Giulia ha rivelato che ha un altro sogno nel cassetto che spera di realizzare: "Il mio sogno è fare la cantante: continuo a prendere lezioni. E’ una passione di famiglia, abbiamo impianti di karaoke pazzeschi. Mi prendono tutti in giro ma io non mollo".

