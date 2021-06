Love Island, Giulia De Lellis rivela: "Non sono qui grazie al gossip. La mia fortuna è..."

Gossip TV

Le confessioni della conduttrice della prima edizione di Love Island.

Lunedì 7 giugno 2021 è andato in onda il primo episodio di Love Island Italia, il dating show trasmesso da Discovery+. Al timone l'amatissima e seguitissima Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer che vanta un seguito da capogiro sui social e che si trova alle prese con la sua prima esperienza in qualità di conduttrice.

Giulia De Lellis: da Uomini e Donne a Love Island

Intervistata da Fanpage, Giulia ha parlato della sua nuova esperienza al timone di Love Island Italia, il dating show prodotto da Fremantle per Discovery Italia, che andrà in onda fino al prossimo 4 luglio 2021. "Non penso di avere qualcosa in più. Semplicemente, il mio modo di comunicare e la mia empatia mi rendono diversa, così come il fatto di essere sempre rimasta me stessa. Ma non credo di avere una caratteristica in più rispetto alle altre. Non ho mai forzato nulla. Penso che il segreto sia proprio questo. Quello che mi capita accade perché cerco di ottenerlo con studio, impegno e determinazione. Non volevo diventare una influencer a tutti i costi. Mi è capitato e ne ho fatto buon uso. La mia fortuna consiste nel fatto di non avere mai usato alcun tipo di maschera, chi mi segue lo ha riconosciuto" ha confessato l'influencer parlando della sua carriera, che ha preso il via dopo la partecipazione a Uomini e Donne.

Un successo ottenuto con lo studio e la sua determinazione e non grazie al gossip: "È una fetta di questa immensa torta. Non mi disturba, non mi peggiora, non mi aiuta. L’ho sempre tenuto in considerazione ma mi ci faccio toccare nel giusto modo. Non credo di essere qui grazie al gossip. Credo subentri quando il personaggio in questione ha qualcosa da raccontare. Poi c’è chi ha solo quello e chi ha anche altro. Sarò per sempre grata ad Andrea. Siamo cresciuti insieme, abbiamo intrapreso un percorso fondamentale delle nostre viste. Gli sarò sempre legata. Con lui sono cresciuta tanto dal punto di vista umano".

Per quanto riguarda Love Island Italia, la De Lellis ha dichiarato: "I ragazzi scelti hanno in comune l’energia: hanno una voglia di fare, di innamorarsi e di creare dinamiche incredibile. Non ci sono “malintenzionati” alla ricerca del successo. Fanno mestieri normali e non hanno avuto precedenti esperienze importanti in tv. [...] L’unico obiettivo è trovare l’amore. Alla coppia vincitrice andrà un premio di 20 mila euro in gettoni d’oro. Ma durante il percorso ci saranno delle sorprese perché arriveranno man mano dei nuovi concorrenti single, i bombshells, i cui ingressi creeranno dinamiche divertenti. Il pubblico potrà inoltre votare il lover preferito. Io entrerò in gioco in una serie di momenti".

