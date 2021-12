Love Island, Giulia De Lellis perde il posto? Il programma verso la cancellazione

Gossip TV

Sembra che Love Island Italia non abbia colpito nel segno e che la seconda edizione del programma potrebbe non vedere mai la luce.

Love Island Italia, il primo reality show interattivo mai trasmesso nel Bel Paese, potrebbe non avere mai una seconda edizione. Giulia De Lellis si è smarcata abilmente dalle critiche per la sua conduzione, i protagonisti del programma hanno regalato momenti indimenticabili agli spettatori, eppure lo share non è stato clemente. Ecco le ultime indiscrezioni che riguardano il destino dello show trasmesso su Discovery + e Real Time.

Love Island Italia cancellato? L’indiscrezione

C’è stato un grande entusiasmo per Love Island Italia, il primo reality show interattivo mai trasmesso nella Penisola, che è sbarcato su Discovery + e Real Time, con Giulia De Lellis alla conduzione. La romana ha diviso l’opinione pubblica, sostenuta senza indugio dai milioni di fan ma anche criticata per il suo debutto come conduttrice, che per molti è stato deludente. A far storcere il naso, inoltre, sono gli scarsi successi in termini di share che potrebbero portare ad una decisione drastica.

La prima edizione di Love Island Italia è stata vinta da Rebeca e Wolf, che recentemente hanno annunciato la fine della loro relazione, dopo essersi intascati ben 20mila euro di montepremi finale. Ma ci sarà una seconda edizione del programma? Stando a Dagospia, Giulia De Lellis rischia di perdere il posto per mancato rinnovo. “Il debutto su Discovery + poi lo sbarco su Real Time. Il reality Love Island con la conduzione di Giulia De Lellis, al netto dei soliti comunicati shock, non ha di certo lasciato il segno. Ci sarà una seconda stagione? Una decisione sarà presa a gennaio, considerando i costi e i risultati ottenuti sarebbe in bilico. Una bocciatura per l’influencer?”, questa l’indiscrezione che ha gelato i fan della romana. Nel frattempo, con il passare dei mesi, tutte le coppie si sono dette addio, alcune pacificamente mentre altre tra un mare di polemiche.

