Love Island, Giulia De Lellis: "Mi impegno per non deludere. Maria De Filippi è il mio punto di riferimento"

Gossip TV

Giulia De Lellis parla della sua esperienza alla conduzione di Love Island.

La prima stagione di Love Island, il nuovo programma proposto in streaming su Discovery+ e condotto da Giulia De Lellis, sta per chiudere i battenti. Intervistata da TvMia, l'amatissima e seguitissima influencer romana ha parlato della sua prima esperienza alla conduzione di un programma televisivo.

Le nuove dichiarazioni di Giulia De Lellis

Venerdì 2 luglio 2021 andrà in onda l'ultima puntata della prima stagione di Love Island. "Mi sto impegnando al massimo per non deludere le tante persone che mi hanno dato fiducia" ha dichiarato la giovane influencer Giulia De Lellis parlando della sua prima esperienza come conduttrice di un programma tv.

"È un programma in cui credo moltissimo e non potrebbe essere altrimenti" ha aggiunto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne "Io sono la prova che in tv si può trovare l’amore". La De Lellis ha continuato rivelando di ispirarsi come modello a Maria De Filippi: "Non voglio paragonarmi a lei ma è la presentatrice cui mi ispiro, il mio punto di riferimento: vorrei essere come lei, sempre calma e controllata ma non distaccata anzi capace di creare con chi le sta intorno rapporti meravigliosi".

Leggi anche Maurizio Costanzo difende Giulia De Lellis dalle critiche

A proposito della sua situazione sentimentale, Giulia ha dichiarato: "Mi sono innamorata di Carlo perché è un uomo d’altri tempi. È profondo, dolce, sensibile. È la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato [...] Con lui sono molto felice e in amore tiro fuori il mio lato più dolce".

Scopri le ultime news su Love Island.