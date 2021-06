Love Island, Giulia De Lellis ci svela Format e Curiosità del primo Reality Show interattivo in Italia

Gossip TV

Love Island Italia sbarca su Discovery+ con un format mai visto prima e con la conduzione di Giulia De Lellis. Ecco cosa è stato rivelato durante la conferenza stampa.

Love Island Italia si prepara a debuttare su Discovery+ da lunedì 7 giugno 2021 e ci accompagnerà per un mese con appuntamenti quotidiani. Il format è un successo internazionale ed è stata riproposto in ben 18 Paesi, prima di approdare in Italia, prodotto da Discovery Italia e Freemantle. Al timone del reality show c’è Giulia De Lellis, l’influencer che vanta un seguito da capogiro sui social e che si trova alle prese con la sua prima esperienza in qualità di presentatrice. Ma di cosa parla il programma? Come funziona l’app che permette al reality show di diventare interattivo? Cosa pensa Giulia dei Lovers pronti a sbarcare a Gran Canaria? Ecco cosa è stato svelato durante la conferenza stampa virtuale di Love Island Italia dove c'eravamo anche noi di Comingsoon.it.

Love Island Italia: arriva il primo Reality Show interattivo d’Italia

Successo strepitoso e conclamato per Love Island, la cui versione inglese è stata riprodotta da ben 18 Paesi, portando il reality show ad essere uno dei più noti e amati a livello globale. Finalmente, il format sbarca in Italia grazie a Discovery e Freemantle, e sarà condotto dalla nota influencer Giulia De Lellis, alle prese con la sua prima esperienza nelle vesti di presentatrice. Love Island Italia si prepara a debuttare lunedì 7 giugno 2021 su Discovery+ e darà modo al pubblico di vivere l’esperienza dei Lovers in cerca dell’anima gemella nella lussuosa villa di Gran Canaria, grazie all’app che permetterà di decidere “non solo chi esce, ma entrare nelle dinamiche delle coppie. Viene stabilito quale coppia può allontanarsi dal gruppo per un appuntamento intimo ad esempio”, ha spiegato Marco Tombolini, Chief Strategy Officier Freemantle. In attesa della prima Puntata, Giulia è volata nella paradisiaca isola, insieme ad un team di più di 200 persone che lavorano giorno e notte per dare al pubblico uno spettacolo unico.

“Questo format simula gli amori estivi, che possono cambiare di giorno in giorno, simulando la realtà che possono vivere i giovani ma catturando anche le persone nostalgiche che ricordano le loro estati passate”, ha dichiarato Laura Carafoli, Chief Content Officier di Discovery Italia. Secondo Eugenio Bonacci, Chief Content Officier Freemantle, il segreto del format è basato su tre ‘punte d’attacco’ ovvero “Giulia De Lellis, la nostra conduttrice nella quale crediamo molto. Sono convito che dopo Love Island la Tv italiana non potrà più fare a meno di lei […] Cosma (Brussani ndr.) che è la nostra voce narrante, perché appunto il programma è anche divertente e il casting”. Per i provini, infatti, gli addetti ai lavori hanno dovuto esaminare più di 16.000 candidati fino ad arrivare a scegliere i Lovers che potranno fare il loro ingresso in villa, cercando l’abbinamento amoroso perfetto per vincere il montepremi di 20mila euro. “Ci siamo dati un obiettivo: creare un cast davvero contemporaneo. I partecipanti hanno tutti caratteri e provenienze diverse. Tra loro non si sono ancora incontrati… Se il cast sarà gender fluid? Saranno loro stessi a raccontarsi. Partiremo convenzionali con 5 ragazzi e 5 ragazze, ma siamo aperti e ci aspettiamo grandi sorprese”. La clip che ha come protagonisti i primi Lovers mostra ragazzi genuini, che amano l’amore e hanno approcci diversi alle relazioni. Certamente un mix di successo, che sarà amplificato dal potere decisionale che il pubblico avrà tramite l’app ufficiale. Le puntate saranno riproposte in replica su Real Time, fa sapere la Carafoli, ma il bello di questo format sta proprio nel poter decidere il destino dei concorrenti e prodigarsi per formare o sciogliere legami.

Giulia De Lellis conduce Love Island: “Credo nell’amore che nasce in Tv”

Giulia De Lellis, in collegamento con la villa che ospiterà i Lovers per diverse settimane prima della Finale, conoscerà personalmente i concorrenti nel corso della prima puntata e interverrà nei momenti salienti del programma. Ma si può trovare l’amore in un format televisivo oppure chi partecipa pensa al montepremi? “Ci sono persone molto titubanti sul fatto di poter trovare l’amore in televisione. Io sono la prova esistente che ci si può innamorare in Tv e quindi, il fatto di crederci ancora di più, è stato un valore aggiunto al fatto che io sia qui”, ha spiegato la De Lellis. L’influencer da 5 milioni di followers su Instagram è molto emozionata per il debutto in veste di presentatrice e sembra logico voler scoprire se la romana sceglierà Maria De Filippi come modello di riferimento. “Maria De Filippi è il mio esempio, spero di essere come lei. Controllata, calma e obiettiva ma nn mi farò problemi a dire la mia, senza influenzare i ragazzi”, ha spiegato Giulia che è decisa a non badare alle critiche e godersi il momento.

Prima di affrontare questa esperienza, la De Lellis ha confessato di aver approfondito la sua conoscenza dell’inglese e aver studiare le ultime stagioni di Love Island andate in onda in Inghilterra, per calarsi nel ruolo e comprendere fino in fondo il format. Format che non avrà censure o limiti e rispetterà le dinamiche che i Lovers creeranno tra loro. Di certo, Giulia è molto felice dell’occasione, che ammette l’ha lasciata senza parole inizialmente, che vorrebbe condividere con le persone che ama. “Sentirò la mancanza del mio fidanzato (Carolo Gussalli Beretta ndr.) mi mancherà più di tutti […] Il mio fidanzato è una persona che non ha età, un ragazzo d’altri tempi. È raro”, ha commentato Giulia. E voi siete pronti per Love Island Italia?

Love Island Italia ci aspetta a partire da lunedì 7 giugno 2021, tutti i giorni su Discovery+.