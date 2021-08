Love Island, Denis e Monica si sono ufficialmente lasciati!

Gossip TV

Denis Bergamini annuncia la rottura con Monica dopo Love Island Italia.

È finita la relazione tra Denis Bergamini e Monica. La coppia ha vissuto momenti intensi a Love Island Italia, facendo appassionare i telespettatori a questo amore tormentato e romantico. Dopo la fine del reality show, condotto da Giulia De Lellis, i due si sono detti addio e ad annunciarlo è stato Denis durante una diretta Instagram.

Love Island, è finita tra Denis e Monica: l’annuncio

La prima edizione di Love Island Italia ha visto Denis Bergamini e Monica al centro dell’attenzione dei telespettatori. Il bel Lover ha espresso sin dal primo momento il suo interesse per la romana, che invece ha ammesso di avere le idee confuse a causa delle forti reazioni di Denis. Gelosia e romanticismo si sono scontrati a lungo fino a quando Monica, consapevole del fatto di voler viversi questo rapporto appieno, ha ceduto e ha chiesto al Bergamini di fare coppia fissa. Dopo essersi classificai secondi nel corso della Finale, i Lovers si sono eclissati dai radar, forse a che a causa del fatto che Monica non possiede alcuna pagina social e vuole tenere privata la sua vita amorosa.

Nelle ultime settimane, tuttavia, diverse allusioni del Bergamini hanno fatto temere il peggio e ora il Lover ha deciso di rompere il silenzio, raccontando cosa è successo con la romana. “Con Monica non sto più insieme. Posso tranquillamente dirvelo ora e non ve l’ho detto prima perché comunque credo sia una cosa piuttosto personale […] Credo sia doveroso prima parlarne con lei e cercare di risolvere con lei. Adesso posso dirvelo. Penso l’avevate comunque capito, ma sacco io né tantomeno lei lavoriamo con i nostri profili social, non ci interessava fare chissà che scoop e abbiamo deciso di tenere le cose private. Non vi dirò le motivazioni… È andata così”, ha dichiarato Denis evidentemente dispiaciuto per l’epilogo di questa storia d’amore.

La loro non è la prima coppia in crisi, dal momento che anche Rebeca e Wolf sembrano sul punto di mollare. La lontananza e gli impegni stanno remano contro i vincitori del reality show, condotto da Giulia De Lellis, ma chissà che in questo caso il rapporto non si possa recuperare.

