Love Island, Denis e Monica al capolinea? La confessione del Lover

Denis e Monica in crisi dopo Love Island? Il Lover allarma i fan del reality show di Giulia De Lellis.

Denis e Monica sono tra le coppie più amate e discusse della prima edizione di Love Island Italia. I due hanno vissuto momenti molto complessi nella lussuosa villa di Gran Canaria, arrivando a mettere i discussione il rapporto a più riprese. I fan del reality show, condotto da Giulia De Lellis, hanno premiato questo amore complicato con la seconda posizione in classifica e i Lovers hanno lasciato il programma pronti a gettarsi a capofitto in questa relazione. Le ultime dichiarazioni di Denis, tuttavia, fanno intendere che la situazione si sia piuttosto raffreddata con Monica, tanto che ci si chiede se la frequentazione non sia già giunta al capolinea.

Love Island, è finita tra Monica e Denis?

La prima edizione di Love Island Italia ha appassionato gli spettatori, curiosi di scoprire quali coppie avrebbero superato la convivenza forzata e le continue distrazioni da parte dei Bombshell. In Finale abbiamo visto Monica e Denis più uniti che mai, dopo diverse discussioni che hanno messo in crisi l’intero rapporto, scatenate anche dalla gelosia del Lover. Conclusa l’esperienza nel reality show, condotto da Giulia De Lellis, la coppia ha confermato la decisione di continuare la frequentazione anche lontano dalle telecamere, a differenza di Cesare e Giulietta che si sono detti addio per sempre.

Nelle ultime ore, Denis si è collegato durante una diretta Instagram con la Romano, con la quale ha stretto un bel legame d’amicizia ed è stato assalito dalle domande dei fan, curiosi di scoprire come procede la relazione con Monica. Da qualche tempo, infatti, i due non si mostrano insieme sui social e questo ha portato il popolo del web ha formulare diverse ipotesi. Denis ha glissato con eleganza, ammettendo tuttavia di non vedere spesso Monica e di non essere più tornato a Roma.

La reazione di Giulietta, che ha provato a frenare la lingua ma non è riuscita nel suo intento, ha fatto capire che tra i due potrebbe esserci maretta. Del resto, non è facile gestire una relazione a distanza, soprattutto quando non c’è un pregresso più lungo di un mese di conoscenza. Denis, comunque, sembra essere sereno e ha dichiarato di voler intraprendere una convivenza con l’amico Cesare.

