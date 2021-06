Love Island, Cristina in lacrime per Antonino: lui l'ha mollata per...

Gossip TV

Nella nuova puntata di Love Island Italia, l’intesa tra Antonino e Cristina scompare improvvisamente e il pugile siciliano bacia Mary.

Nella nuova puntata di Love Island Italia i Lovers dimostrano al pubblico che, nel reality show condotto da Giulia De Lellis, nulla è come sembra. Manuel è sempre più confuso, diviso tra l’interesse per Giulietta e l’attrazione fisica che prova per la Bombshell Yulia. Nel frattempo, in villa aumenta il malumore di Cristina che nota l’indifferenza di Antonino, improvvisamente incuriosito da Mary. La Lover chiede un confronto e viene scaricata senza pietà da Antonino, scoppiando in lacrime. Yuri consola immediatamente Cristina, ma lo farà per amicizia o con un secondo fine?

Love Island, Cristina in lacrime per Antonino: lui bacia Mary

Manuel ha vinto l’ultima prova che ha visto i concorrenti di Love Island Italia alle prese con i segreti più inconfessabili. Il Lover, dopo un’attenta riflessione, sceglie di portare Giulietta alla cena romantica fuori dalla villa di Gran Canaria, e tra loro scatta un bacio passionale. Cesare finge indifferenza e, forse per distrarsi, cerca la complicità di Yulia, delusa per non essere stata scelta da Manuel nonostante sia palese l’attrazione fisica tra loro. Nonostante l’azzardo con conclusione positiva, Manuel torna ben presto sui suoi passi e confessa a Giulietta di non riuscire ad andare oltre con lei, poiché troppo interessato a Yulia. La toscana perdona Manuel e il bacio fedifrago, ignorando del tutto il corteggiamento di Cesare che non riesce a strapparle neppure un bacio.

Negli ultimi giorni, Cristina e Antonino sono sempre più lontani, nonostante tra loro sembrava essere nata una bella intesa. Il pugile siciliano, infatti, ammette di non aver più trasporto per la Lover, anche a causa di alcuni suoi atteggiamenti fin troppo da ‘prima donna’, e di preferire la compagnia di Mary, che trova elegante e riservata come lui. Yuri coglie la palla al balzo per parlare con Cristina, convincendola a non correre dietro a qualcuno che evidentemente non ha voglia di conoscerla meglio. Giulia De Lellis invia una comunicazione scioccante ai Lovers: la coppia meno votata dal pubblico rischia l’eliminazione automatica! Per stemperare la tensione, in piscina si organizza un gioco hot e scatta un bacio tra Cristina e Yuri, sempre più convinto che lei non dovrebbe perdere tempo con Antonino. Quest’ultimo, durante il gioco, ha baciato Mary che non ha nascosto di aver risposto con trasporto proprio per capire le intenzioni del siciliano.

Arriva finalmente il confronto tra i due Lover e Antonino conferma i sospetti di Cristina, ammettendo di non aver voluto andare oltre per non illuderla e rispettarla. Cristina scoppia in lacrime disperata e viene consolata dalle compagne d’avventura e da Yuri, furioso con Antonino che ha ignorato vergognosamente la reazione della giovane, per correre da Mary. Le sorprese non sono finite: la De Lellis fa il suo ingresso in villa per comunicare che il pubblico ha scelto la coppia che dovrà lasciare il reality show!

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.