Love Island, Cristina e Antonino si dicono addio prima della Finale?

Cristina e Antonino in crisi a pochi giorni dalla finale di Love Island Italia. Riusciranno i due Lovers a ricucire il rapporto?

Manca sempre meno alla Finale di Love Island Italia. La prima edizione del reality show interattivo, condotto da Giulia De Lellis, sta riscuotendo consensi e il pubblico è curioso di scoprire la coppia di Lovers che poterà a casa il montepremi finale. Per mettere alla prova l’amore tra i concorrenti, la redazione ha chiesto loro di occuparsi di bambolotti con tutte le esigenze di bambini in carne ossa. L’esperienza ha creato una frattura tra Cristina e Antonino, che sembrano sul punto di dirsi addio a pochi giorni dall’ultima puntata.

Love Island Italia, una prova getta nel caos le Coppie

La prima edizione di Love Island Italia volge al termine. Le coppie in gara sono quelle formate da Cristina e Antonino, Yulia e Manuel, Rebeca e Wolf, Monica e Denis. Per mettere un po’ di pepe tra i concorrenti del reality show, condotto da Giulia De Lellis, la redazione ha pensato ad una prova decisamente complessa. Ogni coppia dovrà adottare un bambolotto, creato per simulare un bambino in carne e ossa, che dovranno accudire come fosse loro figlio. Lo scetticismo di Wolf fa infuriare parecchio Rebeca che, a differenza delle ultime discussioni, non fugge e chiede al suo partner di chiarire la situazione. Tornato l’equilibrio, Rebeca e Wolf vincono le chiavi della Love Room e, finalmente, possono trascorrere un’intera notte da soli lontano dalle telecamere.

Mentre tra i due torna a regnare l’armonia, qualcosa si rompe tra Cristina e Antonino e tutti i dubbi sul futuro di questo legame iniziano a riaffiorare senza sosta. Antonino è ferito dall’atteggiamento di Cristina e scoppia in lacrime in confessionale, evitando per un giorno intero la sua compagna pur di non affrontare il delicato argomento. Le opinioni dei Lovers eliminati sulle coppie non fa che peggiorare la situazione, tanto che sembra che i due siano pronti a dirsi addio ad un passo dalla Finale, la cui data è stata finalmente svelata.

Per confortare i concorrenti, la redazione mostra loro alcuni video di amici e parenti, con le sensazioni riguardo il percorso che hanno affrontato a Love Island Italia. È qui che Antonino decide di aprirsi del tutto a Cristina, raccontando di essere ancora ferito a causa di una storia d’amore travagliata, che gli ha tolto il sonno per più di un anno. La Lover è molto comprensiva e dichiara di voler attendere i tempi del pugile siciliano senza forzare la mano. Giulia De Lellis, nel frattempo, è pronta a tornare in villa per comunicare la coppia meno votato ovvero quella che dovrà lasciare per sempre il programma.

