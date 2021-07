Love Island, Cristina e Antonino insieme dopo la Finale: “Ci voglio provare davvero”

Gossip TV

Antonino e Cristina, terzi classificati della prima edizione di Love Island Italia, sono pronti a vivere la storia d’amore nata nel reality show condotto da Giulia De Lellis.

La prima edizione di Love Island Italia si è conclusa con la vittoria di Rebeca e Wolf, la coppia che più di tutte ha fatto battere il cuore agli spettatori del reality show, condotto da Giulia De Lellis. I terzi classificati, Cristina Carpana e Antonino Guzzardo, si godono le famiglie nell’attesa di poter trascorrere nuovamente del tempo insieme. Nonostante le difficoltà e la reticenza del pugile siciliano, infatti, sembra che la coppia abbia seriamente intenzione di impegnarsi e chissà che Antonino non scelga di trasferirsi a Mantova dalla sua nuova fidanzata. Ecco cosa hanno rivelato i due su Instagram.

Cristina e Antonino insieme dopo Love Island: è vero amore!

Love Island Italia ha registrato un buon risultato, portando il reality show condotto da Giulia De Lellis a diventare iconico dopo una sola stagione trasmessa su Discovery +. La coppia che ha conquistato il pubblico è stata quella forma da Rebeca e Wolf, che hanno vinto il programma e ora di godono un viaggio solitario e romantico, prima di tornare alla routine. In molti si chiedono cosa sia successo tra Cristina Carpano e Antonino Guzzardo dopo la Finale, dal momento che la coppia sembrava poco stabile a causa della reticenza del pugile siciliano.

Antonino, infatti, ha ribadito più volte di non aver intenzione di raggiungere la giovane a Mantova, e di non essere sicuro nemmeno di volere un rapporto a distanza. Dopo l’ultima puntata, tuttavia, qualcosa è cambiato drasticamente e la coppia si è mostrata insieme in una diretta Instagram, durante la quale il Guzzardo ha fatto sapere ai fan di aver intenzione di ospitare Cristina in Sicilia, per poi raggiungerla in Toscana e trascorrere le vacanze con la famiglia della ballerina. Antonino, inoltre, ha speso bellissime parole per Cristina, dedicandole un romantico post che esprime tutta la sua voglia di impegnarsi in questo rapporto.

“È giunta la fine di questo percorso..e questa fine ha inevitabilmente segnato l’inizio di un nuovo me! Questo nuovo inizio lo devo a te mia piccola Crì, che con il tuo carattere sei riuscita ad abbattere le mie paure e farmi provare quei sentimenti ormai scomparsi. Grazie per la forza con cui hai difeso la nostra storia, grazie per aver creduto in me e grazie per avermi regalato queste emozioni. Non sarei arrivato a questo senza te e come ti ho già detto. Adesso non ho più paura e chi voglio provare davvero”. Cosa ne pensate di questa coppia di Love Island Italia?

