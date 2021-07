Love Island, colpo di scena: Yulia e Cesare stanno insieme?

Gossip TV

Yulia e Cesare insieme durante una cena nel ristorante del Lover. La reazione di Giulietta e Manuel preannuncia un colpo di scena.

Fan di Love Island Italia a raccolta. Se pensavate che gli intrighi e i tradimenti tra Lovers fossero circoscritti alla permanenza nel reality show, condotto da Giulia De Lellis, vi sbagliavate di grosso. Nelle ultime ore, Yulia Bruschi e Cesare Pontigia hanno cenato insieme nel ristorante del toscano, suscitando l’ira di Giulietta Romano e Manuel Pirelli. Stando alla reazione dei due ex concorrenti, sembra proprio che tra Yulia e Cesare possa esserci del tenero.

Love Island, Yulia e Cesare fanno coppia?

Dopo la fine della prima edizione di Love Island Italia l’assetto delle coppie sembrava essere invariato, rispetto a quello che si era creato nella bella villa di Gran Canaria. I concorrenti del reality show, condotto da Giulia De Lellis, hanno continuato a frequentarsi, stabilendo una bella alchimia e promettendo di impegnarsi nelle relazioni a distanza. Tra Rebeca e Wolf, vincitori del programma in quanto coppia più amata dal pubblico, tutto procede a gonfie vele, così come tra Cristina Carpana e Antonino Guzzardo che, a differenza di quanto detto all’interno del programma, si sta impegnano molto per far felice la sua dolce metà.

Ma lo scandalo, come sappiamo, è sempre dietro l’angolo e per alcune coppie non tutto è stato rosa e fiori. Cesare Pontingia e Giulietta Romano hanno cercato un chiarimento, finendo con il litigare in diretta Instagram davanti a centinaia di fan. Questo, sommato al fatto che anche tra Yulia Bruschi e Manuel Pirelli sembra essere scesa una cortina di gelo, potrebbe rappresentate un piacevole colpo di scena. Yulia, infatti, si è recata a cena nel ristorante del toscano, insieme a Cristina, Antonino e Denis Bergamini. Quest’ultimo ha ripreso l’evento con una sequela di stories, ironizzando sul fatto di sentirsi il ‘terzo incomodo’.

Ai fan non sono sfuggite le battute di Denis, che hanno fatto subito pensare ad un ritorno di fiamma tra Yulia e Cesare, che a Love Island Italia si erano corteggiati a lungo prima di scegliere altri partner. Questo, aggiunto al fatto che Giulietta si è mostrata furiosa sui social e Manuel ha lanciato frecciatine piccate, fa pensare che tra Yulia e Cesare stia nascendo una relazione! Vi piacerebbe vedere i due Lovers insieme?

