Love Island, colpo di scena: il tradimento di Giulietta e la prima Eliminazione

A Love Island Italia è tempo di eliminazione ma anche di recoupling. Ecco cosa è successo tra i protagonisti del reality show condotto da Giulia De Lellis.

La prima settimana è trascorsa e i Lovers devono prendere una decisione importante attraverso il recoupling. Nella villa di Love Island Italia tutti cercano di capire chi potrebbe essere la propria anima gemella, così da formare una coppia inossidabile e puntare alla Finale. Mentre tra Rebeca e Wolf sembra essere nata un’intesa unica, tanto da diventare la coppia più votata dal pubblico del reality show di Giulia De Lellis, Daniel non ha trovato la sua partner perfetta e deve lasciare il gioco proprio quando Giulietta stupisce tradendo le aspettative di Cesare.

Love Island, Daniel eliminato: Cristina vuole Antonino!

Nella lussuosa villa di Gran Canaria, i Lovers della prima edizione di Love Island Italia sono alla ricerca del partner perfetto, con il quale affrontare crisi e ripensamenti dell’ultimo secondo, formando una coppia abbastanza solida da poter raggiungere insieme la finale. Cristina ha chiuso definitivamente con Christian, e ha deciso di trascorrere il pomeriggio bollente messo a disposizione dalla produzione con Antonino. Il pugile siciliano è affascinato da Cristina ma al ritorno in villa lo aspetta una doccia fredda: Daniel ha deciso di dichiararsi alla Lover, ammettendo di non averlo fatto prima solamente a causa della sua timidezza. Cristina è scossa dalla rivelazione e confida quanto accaduto ad Antonino, che si sfoga con i suoi colleghi.

Nel frattempo, Wolf e Rebeca sono sempre più uniti e la passione sgorga inarrestabile tra i due. Giulia De Lellis torna tra i single per il primo recoupling, che permetterà alle coppie di scegliere un altro partner, e questa volta saranno le ragazze ad avere potere decisionale. Negli ultimi giorni, tra Giuliette e Cesare è scoppiata la passione ma ora la Lover sembra nutrire seri dubbi su questa unione, tanto da stupire tutti tradendo il giovane e scegliendo di fare coppia con Denis. Quest’ultimo ha impiegato tutte le sue energie per corteggiare Monica, che rimane sinceramente scioccata dalla scelta di Giulietta. Per ripicca, la Lover decide di fare coppia con Cesare, decisamente amareggiato per essere stato scaricato da Giulietta senza troppe cerimonie.

Tocca poi alla Bombshell Mary che sceglie Manuel, per passare a Giulia che non prova interesse per nessuno in particolare ma ripiega su Christian, con il quale va molto d’accordo. Mentre Rebeca e Wolf riconfermano la loro intesa, a Cristina tocca la parte più difficile: scegliere tra Antonino e Daniel, sapendo che chi non sarà scelto dovrà lasciare per sempre il reality show. Nonostante la dichiarazione del bel muratore, Cristina preferisce continuare a conoscere meglio Antonino e così Daniel è il primo eliminato della prima edizione di Love Island Italia.

