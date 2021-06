Love Island, chi è Yuri Pennisi e perché è Famoso? Tutto sul Bombshell

Gossip TV

Conosciamo meglio Yuri Pennisi, Bombshell della prima edizione di Love Island Italia, il reality show condotto da Giulia De Lellis.

Nella prima edizione di Love Island Italia ha fatto il suo ingresso il frizzante e coinvolgente Yuri Pennisi. Il Bombshell è un volto noto al popolo del web, dal momento che il Lover vanta un profilo Instagram seguitissimo e un canale Tik Tok che sfiora il milione di utenti. Conosciamo meglio la vita privata, la carriera e scopriamo qualche curiosità su Yuri.

Love Island, chi è Yuri Pennisi? Tutto sull’affascinante Bombshell

Nato il 27 luglio 2000 in Sicilia, sotto al segno del Leone, Yuri Pennisi frequenta il liceo artistico, dopo aver trascorso alcuni anni a San Diego, in America. Dopo essersi diplomato nel 2019, il Pennisi lascia Catania e si traferisce a Milano dove inizia la sua passione per il fitness, che soppianterà poi definitivamente quella per la pallanuoto. Il Pennisi ha un unico idolo, Justin Bieber, nel quale si riconoscere per aver avuto la stessa storia complicata, definita una ‘storia di riscatto’.

Dopo il trasferimento definitivo, Yuri pubblica il suo primo libro “Ogni momento è quello giusto”, edito Mondadori e mette fine nel 2019 alla sua storia d’amore con Sofia Farbis. Grazie alla sua intensa esperienza di vita, Yuri è un ragazzo molto maturo e adulto nonostante la giovane età. Per lui lo scopo della vita è quello di poter restituire alla madre tutto ciò che lei ha fatto per lui (con il padre invece non ha al momento alcun rapporto).

Il passato complesso del Lover lo ha fatto avvicinare a Monica, creando non poco scompiglio tra i coinquilini di Love Island Italia. Dopo essere uscito da una storia pochi mesi fa, il Bombshell vuole tentare nuovamente la strada dell’amore nel reality show, condotto da Giulia De Lellis. Il Pennisi è certo che Monica sia rimasta ammaliata da Denis, ignorando che lui sta mentendo per assicurarsi la vittoria, e ha tutte le intenzioni di usare quest’intuizione a suo vantaggio.

