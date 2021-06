Love Island: chi è Yulia, Bombshell ed ex tentatrice di Temptation Island

Gossip TV

Conosciamo meglio Yulia, la nuova Bombshell della prima edizione di Love Island Italia, il reality show condotto da Giulia De Lellis.

I Lover della prima edizione di Love Island Italia sono stati sconvolti dall’arrivo di Yulia. L’affascinante e sensuale Bombshell ha intenzione di farsi notare, scovare la sua anima gemella tra i single del programma e puntare al montepremi finale. Decisa, sicura di sé ma anche con tante fragilità che, puntata dopo puntata, stanno venendo a galla, Yulia ha colpito tutti e ora si sveliamo qualcosa in più sulla su vita privata, il lavoro e le curiosità che la riguardano, come la sua partecipazione a Temptation Island.

Love Island, chi è Yulia: vita privata, curiosità, Instagram, Temptation Island

Nella lussuosa villa di Gran Canaria ha fatto il suo ingresso Yulia, affascinante e sinuosa Bombshell, pronta a sconvolgere gli equilibri precari delle coppie che si sono formati nel corso della prima settimana di permanenza a Love Island Italia. I Lovers del reality show, condotto da Giulia De Lellis, hanno mostrato entusiasmo per l’arrivo di Yulia, che inizialmente ha vinto di essere una personal trainer chiamata dalla redazione per rimetterli in riga. Manuel e Cesare, in particolare, sembrano nutrire un sentimento forte per lei, che ha scatenato il loro lato più guerriero. Yulia, dal canto suo, ha rifiutato l’approccio di Cesare, evitando con eleganza di dargli un bacio, per poi rimanere delusa da Manuel che ha portato alla cena romantica Giulietta. Il single, tuttavia, ha fatto marcia indietro tornando dalla Bombshell per confessarle il suo sincero interesse.

Ma chi è Yulia? Cosa sappiamo della sua vita privata e del suo passato? Originaria di Cuba, Yulia è nata a l’Havana per poi trasferirsi in Italia, e attualmente vive in provincia di Lucca. Il suo cognome è Bruschi. La ventiduenne lavora nel campo del marketing per una compagnia di viaggi, pratica l’equitazione e ha un amore smisurato per gli animali e la natura. Il sogno nel cassetto rimane quello di fare la modella, e di certo le sue caratteristiche fisiche le permetterebbero di sfondare in quel campo senza problemi.

Yulia non è nuova al mondo della tv, dal momento che nel 2020 ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di Tentatrice, suscitando l’interesse di Gennaro, fidanzato di Anna. Durante la sua permanenza a Love Island Italia, la Bombshell ha raccontato il suo passato turbolento a Cesare, confidando di aver vissuto una relazione tossica dalla quale, tuttavia, è uscita a testa alta.

