Love Island, chi è Rebeca Di Filippo? Vita Privata, Instagram, Ex Fidanzato della Lover

Tra le Lover più amate della prima edizione di Love Island Italia c’è Rebeca Di Filippo, che fa coppia con Wolf. Conosciamo meglio la giovane e la sua vita privata.

La prima edizione di Love Island Italia volge al termine e le coppie sono pronte ad affrontare gli ultimi intensi giorni nella lussuosa villa di Gran Canaria. Giulia De Lellis è affezionata ai suoi Lovers ma solo due di loro potranno vincere il ricco montepremi finale. La bella Rebeca Di Filippo, dopo un iniziale interessamento per Cesare, si è legata in modo sempre più profondo all’affascinante Wolf. Conosciamo meglio la Lover che ha scatenato la gelosia del placido lupo tantrico del programma.

Love Island, Rebeca Di Filippo alla corte di Wolf: chi è la Lover?

Mancano pochissimi giorni alla puntata Finale di Love Island Italia, il reality show condotto da Giulia De Lellis che ha trovato un riscontro molto positivo nel pubblico. Sin dal primo giorno in villa, Rebeca Di Filippo è diventata una delle Lovers preferite dai telespettatori, grazie alla sua bellezza naturale e alla sua spontaneità. Rebeca ha mostrato un certo interesse per Cesare, arrivando anche a sceglierlo come partner, per poi finire ben presto tra le braccia di Wolf, entrato in gioco come Bombshell. Tra i due sembra esserci un feeling bellissimo, nonostante le divergenze caratteriali abbiano creato qualche contrasto.

Messo alle strette dopo l’arrivo di Marco, Wolf ha sfoderato il suo lato più aggressivo, mostrandosi molto geloso di Rebeca che, finalmente, ha avuto le conferme che cercava. Ma chi è la Lover e cosa sappiamo della sua vita passata? Rebeca ha 23 anni, è nata sotto al segno della Bilancia e vive a Milano. Dopo essersi diplomata con successo al Liceo Virgilio, la Di Filippo ha iniziato a lavorare come assistente alle vendite per un negozio di alta moda. Al momento, tuttavia, Rebeca è disoccupata anche a causa della grande crisi che sta attraversando il nostro Paese.

La Lover ha parlato del rapporto burrascoso con la sua famiglia, che ha infettato anche i rapporti che tenta di costruire con gli uomini. Nonostante le paure e i traumi, Wolf sembra essere riuscito a scalfire la corazza di Rebeca, mettendola anche davanti ai suoi difetti ed elogiando senza fine i suoi pregi. Del resto, la Di Filippo ha ammesso di crede fermamente nell’esistenza del vero amore e chissà che non lo abbia finalmente trovato al fianco di Wolf. Sarà questa la coppia che vincerà la prima edizione di Love Island Italia?

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.